Среди бандитских нападений 90-х годов это выделялось не только безжалостностью и цинизмом, но и театральными представлениями и глупостью. 8 июня 1993 года на Саркандаугаве длинноволосые, бородатые, странного вида мужчины вытащили из спортивной сумки автомат Калашникова и начали стрелять по микроавтобусу предприятия Latvijas bērzs, убив трех человек и ранив девятилетнюю девочку. Все произошло при свете дня, в присутствии многочисленных прохожих. Чтобы выяснить, что на самом деле случилось тогда, TVNET заглянул в материалы Латвийского государственного архива.