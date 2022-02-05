"Это что-то ошеломляющее". Почему растут цены на продукты?

Помимо названного, свой вклад внесла и подорожавшая логистика, а также упаковочные материалы, цены на которые выросли в два раза.

"С одной стороны, мы понимаем, что покупательская способность людей не выросла, с другой, наступает такой момент, когда ты думаешь: "Или дальше работать, или нет смысла работать в огромный минус", - посетовала представитель производителей.

К тому же она напомнила и о Covid-19, который тоже влечет за собой определенные расходы: "Надо покупать тесты, защитные материалы, обеспечивать этим всем рабочую силу. Вопрос - а как дальше будем жить, не поднимая цен? Мы понимаем, что да, это непопулярно, но что делать?

Или закрываться и пустые полки, и закачивать сюда только импорт, или поднимать, насколько позволяет покупательская способность".

Прогнозы также не вселяют оптимизма. Шуре признает, что производители минимально поднимали цены в конце года, и сейчас будут поднимать их дальше. "Свет в конце туннеля можно ожидать только весной, когда посмотрим, что будет с затратами на энергию, что с компенсациями, как будет вести себя ковид, как государство. Мы сейчас - по середине такого отрезка".

В то же время Шуре не согласна с перспективой, которую озвучили другие эксперты, о том, что производители перейдут на более дешевую продукцию, предлагая, например, не сыр, а сырное изделие. "Я очень осторожно к этому отнеслась бы - например, трансжиры - такие вещи, которые как бы помогали делать эти изделия, уже запрещены в Латвии". По мнению эксперта, под давлением цен скорее на какое-то время в Латвии будет смещение в сторону импорта более дешевых продуктов:

"Это плохо для нашей экономики - если человек купит более дешевый импорт, он проголосует кошельком за какую-то страну, где он произведен, а не за Латвию".

Данные показывают, что при росте цен у нас нет повода верить в патриотичность латвийского покупателя: "В Эстонии - самый лояльный покупатель, 90% покупают местные молочные изделия, у нас только 70-60% - это плохой показатель", - добавила Шуре.

В то же время есть и хорошие новости, у латвийских производителей растет экспорт - новые данные еще не получены, но, согласно прогнозу, рост составит от 6 до 9%.

Прокомментировала эксперт и снижение НДС на продукты, к которому прибегли в Европе, но не в Латвии: "Да, это решение. Но это уже политическое решение. 21 страна в ЕС имеет нулевую или очень маленькую надбавочную стоимость, только четыре страны имеют высокую, и мы в том числе. Естественно, если бы мы ее снизили до 5%, как на овощи сейчас, эти деньги можно было бы потратить на что-то другое. Для производителя, конечно, это дало бы плюс - более хороший оборот денег, для покупателя - если торговля не подняла бы свою наценку и была бы честна, тогда, конечно, это был бы самый хороший выход для покупателя. Хотя бы на полгода, на год, до конца года снизить... И тогда посмотреть, какое будет фискальная влияние на рамку бюджета. Это ведь можно позволить - хотя бы в год выборов?".

Видео: Полный выпуск "Кто вам платит?"