Сб, 5.02.2022
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Эгил Левитс, президент

"Это что-то ошеломляющее". Почему растут цены на продукты?

ФОТО: Кадр из видео

Ни для кого ни секрет, что цены на продовольствие растут. Почему это происходит и чего ждать в ближайшем будущем, в эфире "Кто вам платит?" попыталась объяснить председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре.

Цену на готовый продукт, который мы видим на полке в магазине, образуют множество компонентов: "И, естественно, если один компонент дорожает, то можно это еще как-то проглотить, но если дорожают все...".

Инара Шуре назвала пять главных компонентов, каждый из которых стал обходиться производителю дороже:

Сырье. "Что творится с сырьем в мире? Это что-то ошеломляющее. Мы - часть мира и не можем жить изолированно. Например, молоко как сырье подорожало на 35%, говядина на 37%, зерно - на 30%. Рапс и вовсе взлетел на 88%". Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже заявила, что пищевой индекс сейчас - самый высокий за последние десятилетия. 

Электроэнергия и газ. Несмотря на то, что многие предприятия уже много средств вложили в сокращение потребления электроэнергии и энергоэффективность, тем не менее расходы на эту позицию "страшные, просто шокирующие". Помощь государства немного смягчает удар, но тем не менее, "если раньше предприятию надо было платить десятки тысяч евро, то сейчас - выше ста тысяч, это катастрофа", - говорит Шуре.

Рабочая сила. По словам эксперта, в Латвии уже не хватает рабочих рук и, чтобы удержать те, что есть, за прошлый год зарплаты подняли на 6% по отрасли, в этом году планируется - как минимум еще на 10%. 

Помимо названного, свой вклад внесла и подорожавшая логистика, а также упаковочные материалы, цены на которые выросли в два раза.

"С одной стороны, мы понимаем, что покупательская способность людей не выросла, с другой, наступает такой момент, когда ты думаешь: "Или дальше работать, или нет смысла работать в огромный минус", - посетовала представитель производителей.

К тому же она напомнила и о Covid-19, который тоже влечет за собой определенные расходы: "Надо покупать тесты, защитные материалы, обеспечивать этим всем рабочую силу. Вопрос - а как дальше будем жить, не поднимая цен? Мы понимаем, что да, это непопулярно, но что делать?

Или закрываться и пустые полки, и закачивать сюда только импорт, или поднимать, насколько позволяет покупательская способность".

Прогнозы также не вселяют оптимизма. Шуре признает, что производители минимально поднимали цены в конце года, и сейчас будут поднимать их дальше. "Свет в конце туннеля можно ожидать только весной, когда посмотрим, что будет с затратами на энергию, что с компенсациями, как будет вести себя ковид, как государство. Мы сейчас - по середине такого отрезка".

В то же время Шуре не согласна с перспективой, которую озвучили другие эксперты, о том, что производители перейдут на более дешевую продукцию, предлагая, например, не сыр, а сырное изделие. "Я очень осторожно к этому отнеслась бы - например, трансжиры - такие вещи, которые как бы помогали делать эти изделия, уже запрещены в Латвии". По мнению эксперта, под давлением цен скорее на какое-то время в Латвии будет смещение в сторону импорта более дешевых продуктов:

"Это плохо для нашей экономики - если человек купит более дешевый импорт, он проголосует кошельком за какую-то страну, где он произведен, а не за Латвию".

Данные показывают, что при росте цен у нас нет повода верить в патриотичность латвийского покупателя: "В Эстонии - самый лояльный покупатель, 90% покупают местные молочные изделия, у нас только 70-60% - это плохой показатель", - добавила Шуре.

В то же время есть и хорошие новости, у латвийских производителей растет экспорт - новые данные еще не получены, но, согласно прогнозу, рост составит от 6 до 9%.

Прокомментировала эксперт и снижение НДС на продукты, к которому прибегли в Европе, но не в Латвии: "Да, это решение. Но это уже политическое решение. 21 страна в ЕС имеет нулевую или очень маленькую надбавочную стоимость, только четыре страны имеют высокую, и мы в том числе. Естественно, если бы мы ее снизили до 5%, как на овощи сейчас, эти деньги можно было бы потратить на что-то другое. Для производителя, конечно, это дало бы плюс - более хороший оборот денег, для покупателя - если торговля не подняла бы свою наценку и была бы честна, тогда, конечно, это был бы самый хороший выход для покупателя. Хотя бы на полгода, на год, до конца года снизить... И тогда посмотреть, какое будет фискальная влияние на рамку бюджета. Это ведь можно позволить - хотя бы в год выборов?".

Видео: Полный выпуск "Кто вам платит?"

В эфире прозвучало:

  • 00:00 Ходить в магазин стало больно. Что происходит с ценами?
  • 08:08 "Инфляция раздута ожиданиями". Мнение Александра Литевского;
  • 14:55 Бизнесмен о вреде вертолетных денег;
  • 21:21 "В Эстонии все идет чуть-чуть легче". О налогах, рабочей силе и не только;
  • 25:17 "Из-за Lidl продажи сократятся". Владелец Alis Co о сбыте и ценах;
  • 31:55 "В мире творится нечто ошеломляющее". Инара Шуре о неизбежном росте цен;
  • 39:52 Некачественные продукты, импортозамещение - как мы прокормимся?
  • 44:43 Латвия - редкая страна, не понизившая НДС на продукты. Почему?
  • 48:00 Орехи не подорожают, а все остальное да. Грустные итоги эфира.

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