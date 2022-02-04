В аэропорту "Рига" начинает работу новая авиакомпания

"Рейсы Transavia из Риги в Амстердам помогут Риге укрепить прямую связь с одним из самых востребованных транзитных аэропортов Европы - это выгодно для удобства пассажиров и одновременно повышает преимущества нашего аэропорта в регионе Балтии и Северной Европы", - говорит председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

Планируется, что Transavia по маршруту Рига - Амстердам будет летать три раза в неделю. Первый рейс в столицу Нидерландов предусмотрен 31 марта, а торговля билетами уже началась.

Transavia Airlines C.V. - это бюджетная авиакомпания Нидерландов, которая входит в группу Air France-KLM.

В 2021 году Амстердам был пятым по популярности пунктом назначения из аэропорта "Рига" - всего в прошлом году по этому маршруту было перевезено 85 тысяч пассажиров, или неполные четыре процента от общего числа пассажиров. Амстердам уже несколько лет является одним из аэропортов Западной Европы, наиболее обеспеченных связями с другими пунктами назначения, что позволяет пассажирам удобно отправляться и по другим маршрутам.