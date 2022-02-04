Советник Павлютса: в начале марта могут отменить почти все Covid-ограничения

Берзиньш подчеркнул, что стремительное инфицирование среди взрослых начинается только сейчас, и это подтверждают семейные врачи. Омикрон хоть и действует слабее на вакцинированных людей, но все равно люди на несколько дней выпадают из привычного ритма, они не могут ходить на работу.

"В ближайшие две недели мы увидим, что показатели заболевания поднимутся вверх. Мы видим только начало. Мы видим, что супермаркеты сокращают рабочее время - нет клиентов, люди заболели, находятся в карантине, боятся ходить в магазины и одновременно - нет и работников. Семейные врачи переработавают, больницы находятся на грани, справляясь на данный момент, но и в больницах многие работники болеют. Если бы теперь все было открыто, ситуация стала бы хуже", - отмечает Берзиньш, указывая, что ограничения пока нельзя снимать.

Берзиньш уверен, что необходимо дождаться возвращения работников больниц на работу, на что указали и специалисты отрасли. Когда кривая заболеваемости направится вниз, можно будет отменить множество ограничений.