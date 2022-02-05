Женщине удалось получить растаможенную посылку только после участия телевидения

Перед Рождеством Гинта из Канады отправила маме посылку, в которой были как новые вещи, так и мамина одежда, которую она оставила у нее во время своего последнего визита три года назад.

Узнав, что посылку необходимо растаможить, мать Гинты обратилась за помощью к младшему сыну, чтобы он сделал это через свою систему электронного декларирования (EDS), так как она с онлайн-сервисами "на вы".

Однако на почте все равно ответили, что посылка не прошла таможню. Мать Гинты написала два заявления таможенным брокерам Latvijas pasts на растаможку - безрезультатно.

Наконец, женщина уже сама вошла в EDS и хотела растаможить свою посылку, но это уже было невозможно. Почта по-прежнему говорила: нужно растаможить посылку. Кроме того, Гинта оценила посылку в 70 евро, но в одном из разговоров сотрудник почты высказал сомнение в заявленной стоимости, исходя из ее размеров. Это смутило маму Гинты.

Позднее в Latvijas pasts признали, что так дискутировать сотрудник права не имел. При совершении дальнейших действий он должен основываться на указанной стоимости.

Дошло до того, что сама Гинта позвонила в Latvijas pasts из Канады.

"Вы такая не одна, у нас тут много посылок. Все на нас набрасываются, а мы тут работаем за копейки. Брокерам платят намного больше, они даже не заинтересованы приходить и помогать растаможить эти посылки", - пересказала Гинта то, что сотрудники почты говорили ее маме. И ей даже посоветовали прийти с телевидением, тогда все разрешиться быстрее.

Передаче 4. studija на почте сообщили, что посылка на самом деле была растаможена уже с первого раза, когда эту процедуру проделал сын получательницы через свой EDS.

"Мы запросили информацию из СГД, и получили сообщение, что - да, растаможено. Там скорее не сработали системы. Не было своевременного ответа от СГД о том, что клиент растаможил посылку. Мы получили этот ответ только после отдельного запроса", - заявила руководитель Отдела таможенных услуг Latvijas pasts Иева Илстере.

Однако Гинта недоумевает, почему найти решение можно было только при участии 4. studija.