Видео ⟩ Некоторые латвийцы уже попытались обмануть депозитную систему. Получилось?

В первую неделю работы системы залога за упаковку напитков несколько человек пытались ее обмануть. Чтобы проверить, как это работает в реальности, журналисты TV3 Ziņas ради эксперимента вырезали этикетку с необходимым оригинальным штрихкодом из подходящей тары и размножили ее на принтере, после чего прикрепили к тарам, которые в теории нельзя сдавать в пункты приема депозитной тары.

И вот момент истины - можно ли обмануть таромат и выманить деньги из депозитной системы? Начнем с тетрапака апельсинового сока. Тетрапаки не включены в депозитную систему, но TV3 Ziņas прикрепили к пачке скопированную этикетку. Система его не распознает. Есть еще пластиковая бутылка с фальшивой маркировкой. Тоже мимо. Попробовали пластиковую упаковку от влажных салфеток. Туда же. Затем металлический флакон, где ранее был сжатый воздух. И снова система не распознает. Каков вывод? Таромат умный.

"Не получится обмануть таромат, просто поместив в него что-нибудь со штрих-кодом. Система представляет собой, в принципе, компьютерное зрение с функциями искусственного интеллекта", - говорит руководитель SIA Depozīta iepakojuma operators Мик Стуритис.

Местные конкуренты

Однако у тароматов производства норвежской компании есть недостаток - они не могут распознать упаковку, если она сплющена, а этикетки - смяты. Неудобство для людей - где хранить пустую. нерасплюденную тару до транспортировки на сдачу? Между тем, новая латвийская компания WinGo Deposit говорит, что если бы при внедрении системы использовались инновационные тароматы, созданные в Латвии, они смогли бы распознавать и такую упаковку. Кроме того, латвийские тароматы могли бы по-другому обрабатывать упаковку, не включенную в депозитную систему, например, не выдавать деньги, а переводить какие-то символические баллы для карт лояльности. Это будет мотивировать людей избавляться от большей части старой упаковки. Технология WinGo Deposit должна была быть использована в предложении компании "Нулевой депозит", но она не выиграла тендер у Государственной службы охраны окружающей среды.

"На мой взгляд, это решение - плохой сигнал, из которого мы должны извлечь уроки. К госзакупкам должна быть обеспечена возможность привлечения латвийских компаний. В противном случае кажется, что нет необходимости вкладывать средства в инновации", - говорит руководитель WinGO Deposit Висманд Меньокс.

В Государственной службе охраны окружающей среды говорят, что депозити латвийского производства от WinGo Deposit предлагали и победителю тендера, однако не было уверенности в возможности поставить большое количество тароматов в короткие сроки.

"Продукт находился на стадии прототипа. Мне, как патриоту, тоже хотелось бы видеть инновационные тароматы, произведенные здесь, в Латвии, но сроки проекта не позволили Depozīta iepakojuma operators сделать выбор в пользу продукта на уровне неоднозначного прототипа", - поделилась генеральный директор Государственной службы охраны окружающей среды Элита Баклане-Ансберга

Разработчик и внедритель депозитной системы, однако, воодушевляет WinGo Deposit. Если они действительно смогут предоставить инновационные тароматы, их можно будет установить в отдельных торговых точках. Конкретно, любая торговая точка может выбрать, таромат какого производителя они хотят установить. Они не обязательно должны быть продуктом норвежской компании.