В Резекне откроется новый торговый центр

По его словам, компания планирует расширять сеть магазинов Citro как в регионах, где она уже представлена, так и на ранее не охваченных территориях. На первую половину этого года запланировано открытие нескольких новых магазинов Citro.

Компания отмечает, что в настоящее время в Резекне на улице Стацияс строится новый торговый центр, где Citro станет одним из якорных арендаторов. Это будет один из самых больших магазинов Citro площадью более 800 квадратных метров.

По данным с сайта города Резекне, строительством торгового центра занимается SIA Rall.

Как сообщил член правления и совладелец предприятия Арнольд Лайзанс, в торговом центре разместятся аптека, мясной магазин SIA Kurzemes gaļsaimnieks, магазины Pepco и Multum.

Также будет построена общественная инфраструктура - автостоянка, асфальтированный подъезд к многоквартирному дому.