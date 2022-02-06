Вс, 6.02.2022
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Каспарс Берзиньш, советник министра здравоохранения
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В Резекне откроется новый торговый центр

ФОТО: Pexels

В конце 2022 года планируется открытие нового торгового центра в Резекне, одним из основных арендаторов которого станет продуктовый магазин сети Citro, рассказал председатель правления управляющего SIA Citro - Latvian Retail Management Имант Келмерс.

По его словам, компания планирует расширять сеть магазинов Citro как в регионах, где она уже представлена, так и на ранее не охваченных территориях. На первую половину этого года запланировано открытие нескольких новых магазинов Citro.

Компания отмечает, что в настоящее время в Резекне на улице Стацияс строится новый торговый центр, где Citro станет одним из якорных арендаторов. Это будет один из самых больших магазинов Citro площадью более 800 квадратных метров.

По данным с сайта города Резекне, строительством торгового центра занимается SIA Rall.

Как сообщил член правления и совладелец предприятия Арнольд Лайзанс, в торговом центре разместятся аптека, мясной магазин SIA Kurzemes gaļsaimnieks, магазины Pepco и Multum.

Также будет построена общественная инфраструктура - автостоянка, асфальтированный подъезд к многоквартирному дому.

По данным земельной книги, участок на улице Стацияс, 20А принадлежит застройщику - Rall, который купил его в 2019 году за 31 200 евро.


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