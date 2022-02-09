"В принципе все отрасли "грешат": Как проверяют сертификаты Covid-19 в компаниях?

"На данный момент проведено более 200 проверок,

и мы делаем это очно, где проверяем наличие у сотрудников действующих сертификатов Covid-19 и наличие масок для лица.

Ситуация такая, что сертификаты в основном есть. С масками так: их выдают и кто-то их добросовестно использует, а кто-то держит их под носом, тогда с ними говорит инспектор. Нарушения такого типа чаще всего заканчиваются устным выговором", - сообщила Apollo.lv главный руководитель Рижской региональной трудовой инспекции Эвита Леонова-Берзиня.

Однако бывают случаи, когда у сотрудников нет сертификата Covid-19. В прошлом году компания отделалась только устным выговором, но Леонова-Берзиня отмечает:

"На данный момент у нас есть четыре дела. Посмотрим, чем они закончатся. Скорее, в таких случаях мы не можем сказать, что это будет устный выговор".

Она считает, что в настоящее время нет конкретных секторов или регионов с большим количеством проблем.

"В принципе все отрасли "грешат", - объясняет Леонова-Берзиня. Были случаи в строительстве, общественном транспорте и предприятиях общественного питания, а также были выявлены нарушения среди сотрудников офисов, которые думали, что их не коснутся проверки.

Представитель Государственной инспекции труда указывает, что физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 2000 евро за несоблюдение эпидемиологических требований, а физические лица - на сумму от 140 до 5000 евро.

"Есть компании, которые все-таки рискуют. Например, в сфере общепита это не сотрудники, которые работают с клиентами. Чаще всего это те, кто работает где-то дальше, где-то на кухне, есть какие-то подсобные рабочие, которые не общаются с клиентами, но в любом случае им не разрешается работать без действующего сертификата Covid-19", - говорит Леонова-Берзиня.

Государственная инспекция труда по-разному выбирает предприятия для проверки.

"Это и совместные проверки с полицией, и заявления жильцов или персонала о том, что они зафиксировали, что кто-то может работать без сертификата. Это не просто проверки эпидемиологической безопасности, но и рейды по выявлению факта незарегистрированного трудоустройства", - объясняет Леонова-Берзиня.

Она также отмечает, что общество становится все более понимающим. Люди понимают, что нам необходимо выйти из этого кризиса.

Уже сообщалось, что постановлением правительства предусмотрен переходный период для лиц, начавших вакцинацию от Covid-19 до 15 ноября 2021 года и еще не получивших сертификат. В тех случаях, когда процесс вакцинации был начат до 15 ноября, сотрудники могли продолжить свою работу, регулярно проводя тестирование на Covid-19.