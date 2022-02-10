Украина отреагировала на военные учения России и Беларуси

Маневры до 20 февраля пройдут на нескольких украинских полигонах, в том числе в Ковеле, Овруче, Чернигове, Сумах и Одессе.
"Это только полигоны, но есть еще несколько площадок, мест, где пройдут учения вооруженных сил Украины", - сказал министр.
В маневрах используются комплексы разведывательных и ударных дронов Bayracar, противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Киев получил от иностранных партнеров, добавил Резников.
Не сообщается, сколько украинских солдат будет участвовать в этих маневрах.
Маневры России и Беларуси "Союзная решимость - 2022" тоже пройдут с 10 по 20 февраля.
В ходе этих маневров военнослужащие проведут "задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства", сообщило Минобороны России.