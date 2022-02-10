Чт, 10.02.2022
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Украина отреагировала на военные учения России и Беларуси

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг, 10 февраля, Украина начала маневры, отвечая на маневры России и Беларуси, которые также начались в четверг и продлятся до 20 февраля, в эфире телеканала ICTV сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Маневры до 20 февраля пройдут на нескольких украинских полигонах, в том числе в Ковеле, Овруче, Чернигове, Сумах и Одессе.

"Это только полигоны, но есть еще несколько площадок, мест, где пройдут учения вооруженных сил Украины", - сказал министр.

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В маневрах используются комплексы разведывательных и ударных дронов Bayracar, противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Киев получил от иностранных партнеров, добавил Резников.

Не сообщается, сколько украинских солдат будет участвовать в этих маневрах.

Маневры России и Беларуси "Союзная решимость - 2022" тоже пройдут с 10 по 20 февраля.

В ходе этих маневров военнослужащие проведут "задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства", сообщило Минобороны России.


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