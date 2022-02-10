Сейм принял решение об изменении модели управления Рижским и Вентспилсским портами

В законе установлено, что Рижский и Вентспилсский порты будут преобразованы в капитальные общества.

При этом, как указал сопредседатель Союза зеленых и крестьян Эдгарс Таварс, может быть обжаловано соответствие сразу нескольких принятых норм Сатверсме.

В правилах перехода установлено, что Кабинету министров и Рижскому самоуправлению до 1 сентября текущего года нужно принять решение об учреждении капитального общества для управления Рижским портом. Достигнув соглашение о создании совместного - государственного и самоуправленческого - капитального общества, в его основной капитал государство вложит принадлежащие Управлению Рижского свободного порта имущество и активы, а Рижское самоуправление - находящееся на территории порта имущество и активы, которые до сих пор были переданы во владение управления Рижского свободного порта.

Схожие правила установлены и в отношение Вентспилсского порта.

В обоих капитальных обществах государству будет принадлежать не менее 60%, а самоуправлениям - не более 40% долей капитала.

Держатели долей капитала заключают договор акционеров с целью определения и уточнения прав и обязанностей держателей долей капитала в связи с совместным управлением капитального общества.

В законе указано, что управления Рижским и Вентспилсским портами должны быть ликвидированы до 31 декабря 2022 года. Решение о ликвидации пример Кабмин, а процесс ликвидации проведет назначенная Кабмином комиссия по ликвидации. Комиссия должна быть организована до 31 марта 2022 года.