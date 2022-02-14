Пн, 14.02.2022
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airBaltic выполнит два дополнительных рейса из Киева в Ригу

ФОТО: Publicitātes foto

Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева (Украина) в Ригу (Латвия), авиакомпания airBaltic запланировала два дополнительных рейса 15 и 16 февраля 2022 года. 

Билеты на рейсы уже можно приобрести на сайте www.airbaltic.com.

На этой неделе airBaltic планирует предложить ежедневные рейсы из Киева в Ригу.

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Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.

Безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов.

Напомним, принимая во внимание серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину.


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