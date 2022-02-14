airBaltic выполнит два дополнительных рейса из Киева в Ригу

Билеты на рейсы уже можно приобрести на сайте www.airbaltic.com.

На этой неделе airBaltic планирует предложить ежедневные рейсы из Киева в Ригу.

Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.

Безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов.