airBaltic выполнит два дополнительных рейса из Киева в Ригу
Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева (Украина) в Ригу (Латвия), авиакомпания airBaltic запланировала два дополнительных рейса 15 и 16 февраля 2022 года.
Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева (Украина) в Ригу (Латвия), авиакомпания airBaltic запланировала два дополнительных рейса 15 и 16 февраля 2022 года.
Билеты на рейсы уже можно приобрести на сайте www.airbaltic.com.
Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.
Безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов.
Напомним, принимая во внимание серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину.