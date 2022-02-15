Туризм и связанные отрасли требуют немедленного снятия ограничений

По мнению комитета, решение о снятии ограничений следует принимать незамедлительно, поскольку сумма налогов, которые теряет госбюджет, слишком велика для того, чтобы снимать ограничения только в апреле.

Как отмечает президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис, решение о введении ограничений было принято за один день, и комитет по кризисному управлению туризмом считает, что и решение о снятии ограничений должно быть принято быстро.

Наглис подчеркивает, что это последняя возможность для правительства реализовать принцип "быстро закрыть - быстро открыть", который до сих пор ни разу не сработал.

Комитет по кризисному управлению туризмом подчеркивает, что каждый день с ограничениями, когда предприятия могут работать только на 30%, слишком дорого всем обходится,.

Комитет разделяет точку зрения организаций, поддерживающих отмену ковид-сертификатов в частном секторе, в том числе в сфере оказания услуг и розничной торговли, чтобы нормы во всех трех странах Балтии были одинаковы. В отрасли также считают, что в будущем наибольшие ресурсы следует направить на увеличение охвата вакцинацией пожилых людей, чтобы защитить их от серьезного течения заболевания.

По мнению комитета, правительство хотя бы частично должно взять на себя ответственность за убытки от ограничений, немедленно приняв решение о продолжении поддержки.

Аснате Зиемеле, президент Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs, напоминает, что даже в сельской местности, при том, что расходы на содержание помещений выросли в несколько раз из-за высоких тарифов на отопление и электроэнергию, до сих пор действует ограничение в 10 человек на проведение частных мероприятий, что не позволяет покрывать расходы на содержание усадеб, замок и гостевых домов в период, когда в сельском туризме есть спрос только на частные мероприятия.

В то же время в Эстонии и Литве в частных мероприятиях могут принять участие до 1000 человек, как и в осенне-зимний сезон, поэтому все мероприятия, в том числе корпоративные семинары и дни рождения, проводились и проводятся за пределами Латвии.

Представители комитета по кризисному управлению туризмом также повторно настаивают на встрече с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем для обсуждения ситуации в отрасли, в том числе выравнивания ограничений во всех странах Балтии.

Отрасль призывает к безотлагательному принятию решения по трем важнейшим мерам поддержки, действующим на период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года - государственные субсидии на выплату зарплат, гранты на оборотные средства, поддержка на покрытие операционных расходов и повышение цен на энергоносители.