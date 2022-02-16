Латвия планирует продавать вакцины против Covid-19 другим странам

Минздрав обосновывает это предложение тем, что Латвия закупила вакцины на основании решений Кабинета министров. Министерство должно подать Кабинету министров предложения об отчуждении вакцин на основе итогов инвентаризаций и прогнозов объемов вакцинации, чтобы не допустить ситуации, когда у имеющихся в стране вакцин кончится срок годности, в то время как есть страны, нуждающиеся в вакцинах.

Поэтому в знак солидарности с другими странами в борьбе с пандемией Covid-19 Министерство иностранных дел ведет регулярные переговоры с другими странами по вопросам передачи вакцин.

В целях эффективного управления государственными средствами Минздрав предлагает Кабинету министров определить в качестве приоритетной возможность продажи вакцин, а при отсутствии такой возможности - безвозмездной передачи тем странам, которые предложит МИД.

В настоящее время регулирование не позволяет продажу принадлежащих государству вакцин, поскольку партнерами по продажам вакцин являются другие страны и в процессе продажи необходимо соблюдать условия договоров между государствами-членами ЕС, Европейской комиссией и производителями вакцин - различные в случае разных производителей.

Единым условием является то, что купленные вакцины не могут быть проданы дороже, чем были приобретены, однако каждый договор также содержит особые условия, такие как обязательства стран, которым будут переданы вакцины, возместить первоначальные взносы Европейской комиссии.

Сделки по перепродаже вакцин Moderna могут осуществляться между государствами ЕС и ЕЭЗ посредством трехстороннего соглашения с производителем вакцин, государством-членом и страной перепродажи. Вакцину AstraZeneca можно продавать в европейские страны за пределами ЕС при соблюдении определенных условий в договоре купли-продажи.

Договор о продаже вакцин Johnson&Johnson может быть заключен с государствами-членами ЕС, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией при соблюдении особых условий, а также с третьими странами с согласия производителя вакцины и включив в договор установленные производителем условия.

Перепродажа вакцин Pfizer возможна в любую страну с согласия производителя вакцины и при включении в договор условий производителя вакцины, касающихся перепродажи.

Рабочая группа Минздрава по вакцинации населения против Covid-19 провела анализ запасов вакцин и сделала прогноз остатков на 2022 год, на основании которых планируется отчуждение только тех доз вакцины, которые могут быть не использованы.

Сегодня комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально выразила поддержку подготовленным Минздравом поправкам. Ожидается, что поправки будут рассматриваться в срочном порядке.

Поправки вызвали в комиссии небольшие дискуссии. Как отметил депутат оппозиции Марис Можвилло, два года назад ЕС вложил значительные средства в процесс создания вакцин, а теперь Латвия загнана в угол и вынуждена искать, где продать ранее распределенные вакцины. Государство уже сейчас вынуждено решать проблемы производителей вакцин, например, отвечать за побочные эффекты. Депутат призвал вернуть вакцины производителям, чтобы те могли решить, что с ними делать.

Представитель Минздрава Даце Спалиня ответила депутату, что вернуть вакцины производителям нельзя. "Их можно пожертвовать или продать", - указала она.

Согласно данным, предоставленным парламентской комиссии Министерством здравоохранения, Латвия на текущий момент безвозмездно передала 473 070 доз вакцин Тунису, Молдове, Албании, Кении, Грузии, Вьетнаму, Египту и Бенину. Грузии были пожертвованы вакцины Pfizer, остальным упомянутым странам - Astra Zeneca.