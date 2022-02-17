Польша построит стену на границе с Россией

Скуркевич добавил, что планы по строительству входят в концепцию развития польской Пограничной службы.

Польша имеет границу с Калининградской областью РФ. Протяженность ее сухопутного участка составляет 203,3 километра.

Начальник пресс-службы правительства Калининградской области России Дмитрий Лысков заявил, что на российско-польской границе со стороны России забор уже есть, а польская сторона только планирует его построить. Речь именно о заборе, а не о стене, подчеркнул он.