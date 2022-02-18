Пт, 18.02.2022
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Александр, глава Bezvēsts.lv
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Линкайтс: в ближайшем будущем железной дороге очень понадобится молодежь

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ближайшие годы привлечение молодых специалистов с современным образованием будет особенно актуальным для железнодорожной отрасли, сказал сегодня во время посещения Рижского государственного техникума министр сообщения Талис Линкайтс.

Как сообщила советник министра по связям с общественностью Майя Рена, Линкайтс обсудил с директором техникума Дагнией Ванагой, преподавателями и студентами обеспечение качества образования и привлечение молодежи в транспортный сектор, в том числе на специальности, необходимые в будущем на железной дороге.

На встрече со студентами Линкайтс заявил, что железная дорога развивается по всей Европе как экологически чистый вид транспорта как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Железнодорожная отрасль в Латвии также меняется и модернизируется, но для того, чтобы это происходило успешно и в соответствии с потребностями современных технологий, нужны хорошие специалисты, соответствующие новому спросу.

В ближайшие годы планируются значительные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру - как в строительство линии Rail Baltica и модернизацию существующей железнодорожной системы, так и в использование новых электропоездов, а в 2026 году - аккумуляторных поездов. В контексте Rail Baltica потребуются технические специалисты для управления инфраструктурой - для эксплуатации и обслуживания железных дорог, электрификации, систем сигнализации и радиосвязи.

В ходе визита министр ознакомился с возможностями Центра технологий и инноваций Рижского государственного техникума и высоко оценил современные технологические возможности, предлагаемые учебным заведением.


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