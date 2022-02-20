Похожие предприятия, разные решения - как СГД предоставляет помощь пострадавшим в пандемию

С начала пандемии до 13 февраля этого года на компенсации предприятиям во всех секторах (пособия по простою, субсидии на заработную плату, гранты) было выделено 674 миллиона евро.

Строительство вошло в пятерку наиболее поддерживаемых отраслей. Правда, нужно принимать во внимание, что торговля и обрабатывающая промышленность сами по себе очень велики.

Торговля - 141,8 млн евро Проживание и питание - 125,4 млн евро Производство - 60 миллионов евро Строительство - 51,1 млн евро Искусство, развлечения и отдых - 38,1 млн евро

Помощь из-за введенных ограничений в период преодоления кризиса СГД начала выплачивать в декабре. До 16 февраля за этот период было выплачено 82,29 млн евро. Бенефициары теперь сортируются не только по падению оборота, как в предыдущую волну, но и по списку секторов, по которым будет приниматься решение. Согласно ему, теперь на помощь не могут претендовать ни обрабатывающая промышленность, ни строительная отрасль, ни, к примеру, деревообрабатывающая промышленность, получившая в прошлом году помощь в размере 7,5 млн евро, ни многие другие отрасли.

Однако даже среди поддерживаемых секторов не все претенденты получат деньги, т. к. СГД еще будет оценивать, действительно ли снижение прибыли связано с ограничениями и не является ли это упущением или ошибкой самого торговца.

Программа De Facto привела пример индивидуального предпринимателя-таксиста, которому в субсидировании зарплаты изначально было отказано, но на тех же условиях заплатили другому таксисту.

Генеральный директор СГД Иева Яунземе поясняет, что это не непоследовательность в решениях, а некорректная проверка фактов, так как организация не приняла во внимание, что таксист работал и в ночное время, когда из-за ограничений людей на улицах было меньше.

Глава СГД отвергает опасения по поводу отсутствия единого подхода к оценке заявлений. А то, что от разных чиновников можно получить разные ответы - это миф. Методы те же, а решения подлежат обжалованию. СГД также считает, что теперь выплаты стали гораздо более целенаправленными, чем раньше, когда для получения помощи было достаточно падения оборота.

Чтобы компенсировать связанные с ограничениями убытки с октября прошлого года, СГД выплатила предпринимателям более 82 миллионов евро.

Больше всего отказов в субсидировании зарплат получили самозанятые (13,1%).

Налоговый эксперт Янис Таукачс, который также проанализировал решения СГД, отмечает, что маленьким предприятиям особенно трудно получить поддержку. "Зачем такая сложная система? Иначе как спешкой ее не объяснить", - признается он.

Более половины всех отказов связаны с тем, что, по мнению СГД, снижение выручки было связано не с ограничениями, а с неспособностью самих предпринимателей организовать работу и привлекать клиентов. Минэкономики утверждало, что при выделении субсидий следует учитывать падение оборота и перечни отраслей, но СГД решила оценивать работу каждой компании по отдельности. "Многие взгляды СГД были относительно субъективными", - уверен Таукачс.

Юрист LDDK и эксперт по трудовому праву Янис Пумпиньш считает, что "необходимо думать о долгосрочном решении, а не адаптировать видение к каждому кризису".