Похожие предприятия, разные решения - как СГД предоставляет помощь пострадавшим в пандемию

С начала пандемии до 13 февраля этого года на компенсации предприятиям во всех секторах (пособия по простою, субсидии на заработную плату, гранты) было выделено 674 миллиона евро.
Строительство вошло в пятерку наиболее поддерживаемых отраслей. Правда, нужно принимать во внимание, что торговля и обрабатывающая промышленность сами по себе очень велики.
Сектор/полученная поддержка (данные: SRS/LDDK):
- Торговля - 141,8 млн евро
- Проживание и питание - 125,4 млн евро
- Производство - 60 миллионов евро
- Строительство - 51,1 млн евро
- Искусство, развлечения и отдых - 38,1 млн евро
Помощь из-за введенных ограничений в период преодоления кризиса СГД начала выплачивать в декабре. До 16 февраля за этот период было выплачено 82,29 млн евро. Бенефициары теперь сортируются не только по падению оборота, как в предыдущую волну, но и по списку секторов, по которым будет приниматься решение. Согласно ему, теперь на помощь не могут претендовать ни обрабатывающая промышленность, ни строительная отрасль, ни, к примеру, деревообрабатывающая промышленность, получившая в прошлом году помощь в размере 7,5 млн евро, ни многие другие отрасли.
Однако даже среди поддерживаемых секторов не все претенденты получат деньги, т. к. СГД еще будет оценивать, действительно ли снижение прибыли связано с ограничениями и не является ли это упущением или ошибкой самого торговца.
Программа De Facto привела пример индивидуального предпринимателя-таксиста, которому в субсидировании зарплаты изначально было отказано, но на тех же условиях заплатили другому таксисту.
Генеральный директор СГД Иева Яунземе поясняет, что это не непоследовательность в решениях, а некорректная проверка фактов, так как организация не приняла во внимание, что таксист работал и в ночное время, когда из-за ограничений людей на улицах было меньше.
Глава СГД отвергает опасения по поводу отсутствия единого подхода к оценке заявлений. А то, что от разных чиновников можно получить разные ответы - это миф. Методы те же, а решения подлежат обжалованию. СГД также считает, что теперь выплаты стали гораздо более целенаправленными, чем раньше, когда для получения помощи было достаточно падения оборота.
Чтобы компенсировать связанные с ограничениями убытки с октября прошлого года, СГД выплатила предпринимателям более 82 миллионов евро.
Больше всего отказов в субсидировании зарплат получили самозанятые (13,1%).
Налоговый эксперт Янис Таукачс, который также проанализировал решения СГД, отмечает, что маленьким предприятиям особенно трудно получить поддержку. "Зачем такая сложная система? Иначе как спешкой ее не объяснить", - признается он.
Более половины всех отказов связаны с тем, что, по мнению СГД, снижение выручки было связано не с ограничениями, а с неспособностью самих предпринимателей организовать работу и привлекать клиентов. Минэкономики утверждало, что при выделении субсидий следует учитывать падение оборота и перечни отраслей, но СГД решила оценивать работу каждой компании по отдельности. "Многие взгляды СГД были относительно субъективными", - уверен Таукачс.
Юрист LDDK и эксперт по трудовому праву Янис Пумпиньш считает, что "необходимо думать о долгосрочном решении, а не адаптировать видение к каждому кризису".
Уже после получения пособия по простою, субсидии на поддержку или гранта (в течение всей пандемии) несколько сотен налогоплательщиков вернули все государству. Возвращенная сумма превышает 1,6 миллиона евро, средства были возвращены по требованию СГД или по собственной инициативе с пониманием того, что критерии для получения поддержки все-таки не были соблюдены.