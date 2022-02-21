В Латвии за год цены производителей выросли на 27%, для внутреннего рынка - еще выше

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, увеличился на 34,6%, на экспортируемую продукцию - на 20,5%. Уровень цен производителей на экспорт в страны еврозоны вырос на 23,9%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 17,6%.

ЦСУ указывает, что на уровень цен производителей в основном повлияло повышение цен в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении и кондиционировании воздуха, в производстве древесины и изделий из дерева и пробки (за исключением мебели), в производстве продуктов питания, а также в сборе, переработке и утилизации отходов.

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года средний уровень цен производителей в латвийской промышленности увеличился на 2,5%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за месяц вырос на 3,4%, на экспортируемую продукцию - на 1,7%. Цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 1,4%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 2%.