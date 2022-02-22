Правительство поручило Latvenergo и Latvijas valsts meži создать ветряные парки

Решение правительства предусматривает учреждение совместного предприятия и создание ветряных парков до 2027 года, чтобы способствовать независимости Латвии от российского природного газа.

"Для укрепления энергетической независимости Латвии, выполнения целей национального энергетического и климатического плана и движения Латвии к климатически нейтральной энергетике важно реализовать крупномасштабные стратегические проекты ветряных парков", - подчеркнул Витенбергс.

Как агентству LETA сообщили в Министерстве экономики, решение правительства - первый шаг в создании таких парков. Министерствам поручено усовершенствовать правовые акты и подать их на рассмотрение Кабинету министров до 1 апреля этого года.

Планируемый проект не создаст никакой финансовой нагрузки для бюджета, так как будет реализован без механизмов государственной поддержки. Цель проекта - обеспечить максимальную пользу для общества, используя активы, ресурсы и компетенции двух принадлежащих государству предприятий.

"Проект обеспечит существенные инвестиции в латвийскую экономику, а также будет способствовать экономической активности близлежащих регионов. Реализация проекта такого масштаба в Латвии также будет способствовать долгосрочному спросу на высокотехнологичные отрасли", - сказал министр экономики.

Latvenergo - крупнейшее в Балтии предприятие по производству электроэнергии с высоким кредитным рейтингом и потенциалом привлечения финансирования, а LVM имеет 20 лет опыта работы по управлению стратегическими государственными активами, обеспечивая сохранение ценности государственных лесов и максимально возможные доходы для государства.

Правительство во вторник поручило держателям долей капитала Latvenergo и LVM 1 мая подать в Кабинет министров проект решения о создании совместного предприятия для реализации проекта ветряных парков, а Минэкономики до 1 апреля подготовит необходимые изменения в нормативных актах, которые будут способствовать развитию ветряных электростанций в Латвии.