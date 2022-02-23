Эксперты: антироссийские санкции могут увеличить инфляцию

Буцениеце также упомянула, что заморозка проекта Nord-Stream 2 в настоящее время не оказывает прямого влияния на текущие потоки природного газа из России и, следовательно, на запасы природного газа в Европе, поскольку трубопровод еще не введен в эксплуатацию. В то же время цены на энергоносители на мировых рынках уже выросли. В ответ на события цена на нефть марки Brent приблизилась к 100 долларам США за баррель, а цены на природный газ на европейских биржах выросли примерно на 10%.

Буцениеце считает, что взаимные санкции и возможные ограничения на сотрудничество, торговые и финансовые потоки могут повлиять на латвийскую экономику как напрямую - через инвестиции и торговые связи с Россией - так и косвенно - через мировые цены и влияние этого конфликта на другие европейские страны, которые являются важными торговыми партнерами Латвии. Учитывая стремительное развитие событий и неопределенность, в настоящее время невозможно предсказать точную степень воздействия на латвийскую экономику. Однако можно с уверенностью сказать, что в этом и, возможно, даже в следующем году мы переживем более высокую инфляцию и медленный рост, чем ожидалось ранее.

"Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и пшеницы, вторым по величине экспортером нефти, а также играет ключевую роль на рынке некоторых металлов. Поэтому любые прямые или косвенные санкции в отношении этих групп сырья будут означать глобальное повышение цен", - сказала Буцениеце.

Она также указала, что Россия является важным торговым партнером для Латвии, при этом торговля товарами происходит гораздо активнее, чем услугами. Значительная часть товаров реэкспортируется, т.е. они не производятся в Латвии, а импортируются из других стран и далее отправляются в Россию. В основном это бизнес для оптовиков и логистических компаний. Другие отрасли, которые потенциально могут быть затронуты более жесткими и широкими экономическими санкциями, это обрабатывающая промышленность - деревообработка и металлообработка, фармацевтика, сельское хозяйство и, конечно же, энергетика. Россия является одним из рынков сбыта для фармацевтической отрасли.

"Энергетическая зависимость Латвии от России, влияющая на всю экономику, опасно высока. Мы очень сильно зависим от российского газа и в меньшей степени от электричества", - отметила Буцениеце.