Эксперты: антироссийские санкции могут увеличить инфляцию

Макроэкономический эксперт "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис также отмечает, что нет оснований прогнозировать немедленный кризис, но вероятность негативных сценариев велика, а события только набирают оборот. "Поскольку я сомневаюсь, что нынешние экономические санкции существенно скорректируют геополитические амбиции России, ставки будут расти", - сказал макроэкономический эксперт "SEB banka".
Он также считает, что экономические отношения с Россией не будут прекращены в ближайшее время, но все может быстро измениться в случае эскалации войны.
"Россия по-прежнему является важным партнером Латвии в торговле, и эта торговля может быть существенно ограничена как из-за прямых санкций, так и из-за косвенных, например, из-за девальвации рубля или сложных взаиморасчетов. Могут появиться различные административные барьеры. В любом случае сотрудничество замедлится из-за различных санкций и рисков, хотя на этом рынке будут отрасли, которые закалены и продолжат работать", - сказал Гашпуйтис.
Экономист "Luminor" Петерис Страутиньш также говорит, что от прогнозов о влиянии российско-украинского конфликта на валовой внутренний продукт (ВВП) и инфляцию пока следует воздержаться из-за слишком большой неопределенности.
Среди прочего он упомянул четыре возможных сценария: масштабные боевые действия не начнутся, российская армия не перейдет границы подконтрольной сепаратистам территории; российская армия захватывает всю территорию Донецкой и Луганской областей; российская армия захватывает всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также проводит отдельные десантные операции и/или ракетные удары по другим районам Украины; российская армия пытается захватить всю Украину и начинается затяжная партизанская война.
По словам Страутиньша, при первом сценарии латвийская экономика не сильно пострадает, но, возможно, впечатление о регионе как о зоне повышенного геополитического риска негативно скажется на туризме и инвестициях. При других сценариях будет эскалация санкций, а при четвертом сценарии могут возникнуть и потоки беженцев.
"Одним из наиболее эффективных санкционных инструментов было бы ограничение доступа к международной финансовой системе. ... На повестке дня стоит отключение от системы межбанковских расчетов SWIFT", - заявил Страутиньш,
В то же время, по мнению Страутиньша, вряд ли кому-то запретят экспортировать в Россию лекарства или двигатели для электропоездов, а общее российское эмбарго в отношении Евросоюза не кажется правдоподобным.
"Кроме того, риски есть не только в экспорте, но и в импорте. Проблема безопасности газоснабжения хорошо известна. Леса бывшего СССР являются важным источником сырья для деревообрабатывающей промышленности Латвии", - сказал экономист.
В целом он предполагает, что негативное влияние антироссийских санкций на ВВП Латвии составит 1-1,5%.
Исполняющая обязанности главного экономиста Swedbank в Латвии Агнесе Буцениеце заявила, что санкции, введенные в настоящее время против России, в большей степени оказывают влияние на правящую элиту России и ее аффилированные лица, а также на финансовый сектор. По крайней мере на данный момент они в меньшей степени направлены на экономику России в целом.