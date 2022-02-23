Ср, 23.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Эксперты: антироссийские санкции могут увеличить инфляцию

Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele ФОТО: Publicitātes foto

Cанкции против России могут привести к более высокой инфляции и более медленному росту латвийской экономики, но это не должно сдерживать введение санкций, заявили агентству LETA банковские аналитики.

Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele, считает, что ситуация на Украине очень нестабильна и это может повлиять на Латвию:

"Если речь идет только о текущих санкциях в финансовом секторе, то существенного влияния на показатели латвийской экономики не должно быть. Цены на энергоносители за последние недели существенно не изменились. Однако цены на природный газ, нефть и электроэнергию по-прежнему высоки, и в настоящее время государство тратит около 60 миллионов евро в месяц, компенсируя увеличение расходов домохозяйств и предприятий", - сказал Аболиньш.

По его словам, если природный газ будет закупаться по нынешней цене и на следующий отопительный сезон, то осенью тарифы на отопление в Латвии снова значительно вырастут, а мы потратим на импорт энергоресурсов на 1-1,5 млрд евро больше.

"Это будет означать, что инфляция будет снижаться не так быстро и возникнет дополнительная финансовая нагрузка на население, предприятия и госбюджет. Если экспорт в Россию уменьшится из-за дополнительных финансовых санкций и дорогих энергоресурсов, это отнимет у латвийской экономики 3-5 процентных пунктов в год. Неприятно, но часть экспорта можно перенаправить на другие рынки", - сказал Аболиньш.

Макроэкономический эксперт "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис также отмечает, что нет оснований прогнозировать немедленный кризис, но вероятность негативных сценариев велика, а события только набирают оборот. "Поскольку я сомневаюсь, что нынешние экономические санкции существенно скорректируют геополитические амбиции России, ставки будут расти", - сказал макроэкономический эксперт "SEB banka".

Он также считает, что экономические отношения с Россией не будут прекращены в ближайшее время, но все может быстро измениться в случае эскалации войны.

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"Россия по-прежнему является важным партнером Латвии в торговле, и эта торговля может быть существенно ограничена как из-за прямых санкций, так и из-за косвенных, например, из-за девальвации рубля или сложных взаиморасчетов. Могут появиться различные административные барьеры. В любом случае сотрудничество замедлится из-за различных санкций и рисков, хотя на этом рынке будут отрасли, которые закалены и продолжат работать", - сказал Гашпуйтис.

Экономист "Luminor" Петерис Страутиньш также говорит, что от прогнозов о влиянии российско-украинского конфликта на валовой внутренний продукт (ВВП) и инфляцию пока следует воздержаться из-за слишком большой неопределенности.

Среди прочего он упомянул четыре возможных сценария: масштабные боевые действия не начнутся, российская армия не перейдет границы подконтрольной сепаратистам территории; российская армия захватывает всю территорию Донецкой и Луганской областей; российская армия захватывает всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также проводит отдельные десантные операции и/или ракетные удары по другим районам Украины; российская армия пытается захватить всю Украину и начинается затяжная партизанская война.

По словам Страутиньша, при первом сценарии латвийская экономика не сильно пострадает, но, возможно, впечатление о регионе как о зоне повышенного геополитического риска негативно скажется на туризме и инвестициях. При других сценариях будет эскалация санкций, а при четвертом сценарии могут возникнуть и потоки беженцев.

"Одним из наиболее эффективных санкционных инструментов было бы ограничение доступа к международной финансовой системе. ... На повестке дня стоит отключение от системы межбанковских расчетов SWIFT", - заявил Страутиньш,

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В то же время, по мнению Страутиньша, вряд ли кому-то запретят экспортировать в Россию лекарства или двигатели для электропоездов, а общее российское эмбарго в отношении Евросоюза не кажется правдоподобным.

"Кроме того, риски есть не только в экспорте, но и в импорте. Проблема безопасности газоснабжения хорошо известна. Леса бывшего СССР являются важным источником сырья для деревообрабатывающей промышленности Латвии", - сказал экономист.

В целом он предполагает, что негативное влияние антироссийских санкций на ВВП Латвии составит 1-1,5%.

Исполняющая обязанности главного экономиста Swedbank в Латвии Агнесе Буцениеце заявила, что санкции, введенные в настоящее время против России, в большей степени оказывают влияние на правящую элиту России и ее аффилированные лица, а также на финансовый сектор. По крайней мере на данный момент они в меньшей степени направлены на экономику России в целом.

Буцениеце также упомянула, что заморозка проекта Nord-Stream 2 в настоящее время не оказывает прямого влияния на текущие потоки природного газа из России и, следовательно, на запасы природного газа в Европе, поскольку трубопровод еще не введен в эксплуатацию. В то же время цены на энергоносители на мировых рынках уже выросли. В ответ на события цена на нефть марки Brent приблизилась к 100 долларам США за баррель, а цены на природный газ на европейских биржах выросли примерно на 10%.

Буцениеце считает, что взаимные санкции и возможные ограничения на сотрудничество, торговые и финансовые потоки могут повлиять на латвийскую экономику как напрямую - через инвестиции и торговые связи с Россией - так и косвенно - через мировые цены и влияние этого конфликта на другие европейские страны, которые являются важными торговыми партнерами Латвии. Учитывая стремительное развитие событий и неопределенность, в настоящее время невозможно предсказать точную степень воздействия на латвийскую экономику. Однако можно с уверенностью сказать, что в этом и, возможно, даже в следующем году мы переживем более высокую инфляцию и медленный рост, чем ожидалось ранее.

"Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и пшеницы, вторым по величине экспортером нефти, а также играет ключевую роль на рынке некоторых металлов. Поэтому любые прямые или косвенные санкции в отношении этих групп сырья будут означать глобальное повышение цен", - сказала Буцениеце.

Она также указала, что Россия является важным торговым партнером для Латвии, при этом торговля товарами происходит гораздо активнее, чем услугами. Значительная часть товаров реэкспортируется, т.е. они не производятся в Латвии, а импортируются из других стран и далее отправляются в Россию. В основном это бизнес для оптовиков и логистических компаний. Другие отрасли, которые потенциально могут быть затронуты более жесткими и широкими экономическими санкциями, это обрабатывающая промышленность - деревообработка и металлообработка, фармацевтика, сельское хозяйство и, конечно же, энергетика. Россия является одним из рынков сбыта для фармацевтической отрасли.

"Энергетическая зависимость Латвии от России, влияющая на всю экономику, опасно высока. Мы очень сильно зависим от российского газа и в меньшей степени от электричества", - отметила Буцениеце.

Она также упомянула в качестве еще одного потенциально уязвимого канала потоки взаимных инвестиций. Например, около одной десятой всего портфеля прямых иностранных инвестиций в Латвии приходится на Россию. Эта страна инвестировала в такие сектора, как оптовая и розничная торговля, энергетика и газ, недвижимость и обрабатывающая промышленность.


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