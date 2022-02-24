Postimees Grupp прекращает продажу рекламы на российских телеканалах в Эстонии
Postimees Grupp в одностороннем порядке расторгает договор, по которому продавалась реклама для эстонских телезрителей на российских телеканалах.
По словам директора по продажам и члена правления Postimees Grupp Таави Лятти, Postimees Grupp не считает возможным сотрудничество с телеканалами, которые представляют интересы напавшей на Украину Российской Федерации.
Решение касается всех российских каналов, на которых Postimees Grupp продает рекламу. Это ПБК, НТВ Мир Эстония, РЕН-ТВ Эстония и ДОМ Кино.
Ранее телекоммуникационные компании Telia Eesti и Elisa приняли решение о прекращении сотрудничества с Nord Print OÜ, которому принадлежат права на трансляцию в Эстонии ПБК, РЕН ТВ, НТВ Мир, Дом Кино, Кинокомедиа HD и ряда других телеканалов.
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