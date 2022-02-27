"Не очень верю в результат". Зеленский рассказал, о чем говорил с Лукашенко

"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси, и он меня уверил в этом", - заявил Зеленский.

По его словам, Лукашенко предложил, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять, сообщает ВВС.

"Подчеркиваю: без любых условий. Скажу откровенно: как всегда я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют.

Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был маленький, но все-таки шанс. И пока наши парни там, президент здесь, глава офиса здесь, премьер здесь, армия здесь. Главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы", - заявил Зеленский.