Страны Балтии ограничили импорт электроэнергии из России

Тем самым предприятия добиваются обеспечения надежности электроэнергетической системы стран Балтии даже в случае чрезвычайной десинхронизации балтийских стран с электросетями России и Беларуси, сообщил в четверг эстонский оператор электро- и газоснабжения Elering.

Электроэнергию с основной территории России можно будет продавать в латвийскую ценовую зону биржи электроэнергии мощностью до 150 МВт и из Калининграда в ценовую зону Литвы мощностью до 150 мегаватт.

По-прежнему невозможно продавать электроэнергию напрямую из России в Эстонию.

В последние недели электроэнергия из России продается в ценовой зоне Латвии и Литвы, в основном в пределах 300-600 мегаватт в зависимости от часа и дня.

Таким образом, максимально возможный поток энергии из России сократится примерно вдвое.

Потребление электроэнергии в странах Балтии в настоящее время колеблется от 3000 до 4000 мегаватт в зависимости от часа. Хотя доля российской электроэнергии на этом рынке после изменения составляет менее 10 процентов, как указывает Elering, нельзя исключать его влияние на динамику цен на электроэнергию на электробирже.