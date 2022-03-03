Страны Балтии ограничили импорт электроэнергии из России

Тем самым предприятия добиваются обеспечения надежности электроэнергетической системы стран Балтии даже в случае чрезвычайной десинхронизации балтийских стран с электросетями России и Беларуси, сообщил в четверг эстонский оператор электро- и газоснабжения Elering.
Электроэнергию с основной территории России можно будет продавать в латвийскую ценовую зону биржи электроэнергии мощностью до 150 МВт и из Калининграда в ценовую зону Литвы мощностью до 150 мегаватт.
По-прежнему невозможно продавать электроэнергию напрямую из России в Эстонию.
В последние недели электроэнергия из России продается в ценовой зоне Латвии и Литвы, в основном в пределах 300-600 мегаватт в зависимости от часа и дня.
Таким образом, максимально возможный поток энергии из России сократится примерно вдвое.
Потребление электроэнергии в странах Балтии в настоящее время колеблется от 3000 до 4000 мегаватт в зависимости от часа. Хотя доля российской электроэнергии на этом рынке после изменения составляет менее 10 процентов, как указывает Elering, нельзя исключать его влияние на динамику цен на электроэнергию на электробирже.
RUS TVNETНовостиСсылка для Telegram + Widgets Предварительный просмотр статьи 4 марта 2022, 23:59 Ссылка для Telegram + Widgets Автор rus.tvnet.lv