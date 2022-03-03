Чт, 3.03.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Пока только один житель Латвии подал заявление, чтобы воевать в Украине

Украина ФОТО: Reuters/ScanPix

На данный момент официально получено только одно заявление гражданина Латвии, который хочет воевать на стороне украинской армии, отмечает представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Сандра Брале.

Уже сообщалось, что на внеочередном заседании в понедельник, 28 февраля, Сейм в срочном порядке поддержал поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие жителям Латвии воевать на стороне Украины в качестве добровольцев.

Те, кто хочет начать службу в Украине, должны обратиться в посольство Украины и зарегистрироваться в подразделении учета резерва Национальных вооруженных сил.

Более подробная информация будет размещена на сайте посольства Украины в Латвии.

В то же время Минобороны и НВС призывают граждан серьезно оценить свои военные знания и навыки, прежде чем вступать в активные боевые действия на территории Украины.

При этом Министерство обороны напоминает, что латвийским земессаргам и профессиональным военным не разрешается в качестве добровольцев воевать на стороне Украины.

Национальные вооруженные силы указывают, что профессиональным военным и земессаргам, имеющим контракт на службу в латвийской армии, запрещено участие в вооруженном конфликте другой страны.

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