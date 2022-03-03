Пока только один житель Латвии подал заявление, чтобы воевать в Украине

Уже сообщалось, что на внеочередном заседании в понедельник, 28 февраля, Сейм в срочном порядке поддержал поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие жителям Латвии воевать на стороне Украины в качестве добровольцев.
Те, кто хочет начать службу в Украине, должны обратиться в посольство Украины и зарегистрироваться в подразделении учета резерва Национальных вооруженных сил.
Более подробная информация будет размещена на сайте посольства Украины в Латвии.
В то же время Минобороны и НВС призывают граждан серьезно оценить свои военные знания и навыки, прежде чем вступать в активные боевые действия на территории Украины.
При этом Министерство обороны напоминает, что латвийским земессаргам и профессиональным военным не разрешается в качестве добровольцев воевать на стороне Украины.
Национальные вооруженные силы указывают, что профессиональным военным и земессаргам, имеющим контракт на службу в латвийской армии, запрещено участие в вооруженном конфликте другой страны.