Пока только один житель Латвии подал заявление, чтобы воевать в Украине

Уже сообщалось, что на внеочередном заседании в понедельник, 28 февраля, Сейм в срочном порядке поддержал поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие жителям Латвии воевать на стороне Украины в качестве добровольцев.

Те, кто хочет начать службу в Украине, должны обратиться в посольство Украины и зарегистрироваться в подразделении учета резерва Национальных вооруженных сил.

Более подробная информация будет размещена на сайте посольства Украины в Латвии.

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В то же время Минобороны и НВС призывают граждан серьезно оценить свои военные знания и навыки, прежде чем вступать в активные боевые действия на территории Украины.

При этом Министерство обороны напоминает, что латвийским земессаргам и профессиональным военным не разрешается в качестве добровольцев воевать на стороне Украины.