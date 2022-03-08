О чем Левитс говорил с Йенсом Столтенбергом и Джастином Трюдо

"Мы - оборонительный альянс, но в случае нападения мы будем защищать друг друга убедительной силой НАТО, самого сильного в мире военно-оборонительного альянса", - сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в помощи во всех ее формах - военной, финансовой и гуманитарной. По словам Левитса, нападение России на Украину - это также нападение на Запад, демократию, ценности и международный порядок, основанный на законах. Он сообщил, что с генеральным секретарем НАТО обсуждались варианты ответа, в том числе те, которые в настоящее время не задействуются.

Левитс указал, что атаки из России происходят и другими способами. Он подчеркнул необходимость быть готовыми к гибридным угрозам, исходящим от России на протяжении нескольких лет, информационной войне против Запада, искажению истории и другому. Президент подчеркнул, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций в Латвии является важным элементом в борьбе с российской ложью. Левитс в разговоре со Столтенбергом подчеркнул важность совместной работы, чтобы обеспечить получение россиянами объективной и правдивой информации об агрессии режима президента России Владимира Путина в Украине.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что с президентом Латвии состоялась глубокая дискуссия по поводу жестокого вторжения России в Украину. Он сказал, что народ Украины и вооруженные силы удивили мир своим мужеством, но Путин продолжает свою кампанию, последствия которой опустошительны, множество мирных жителей убиты и ранены. Многие украинцы покинули свою страну. По словам Столтенберга, это крупнейший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны.

"Мы получаем достоверную информацию об обстрелах гражданского населения, пытающегося покинуть свои дома. Обстрелы мирных жителей являются военным преступлением, которое абсолютно недопустимо. Нам необходимо создать эвакуационные коридоры, принципы действия которых будут соблюдаться. Несколько месяцев мы недвусмысленно показывали Путину, что он заплатит высокую цену за вторжение в Украину. Сейчас он платит эту цену", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Россия столкнулась с широкомасштабными и беспрецедентными санкциями и фактически оказалась в полной изоляции от остального мира. Столтенберг также заявил, что НАТО помогает Украине реализовать свое право на самооборону, предоставляя миллиарды евро на поддержку и предлагая помощь украинским беженцам. Генсек НАТО подчеркнул, что страдания, которые сейчас выпали на долю Украины, глубоки и никого не оставляют равнодушным. По его словам, необходимо добиться того, чтобы этот конфликт не распространился за пределы Украины, он может стать еще более опасным, разрушительным и смертоносным, чем сейчас. Столтенберг подчеркнул, что, если мы не будем действовать, ситуация может полностью выйти из-под контроля.