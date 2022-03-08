О чем Левитс говорил с Йенсом Столтенбергом и Джастином Трюдо
В Латвию сегодня, 8 марта, прибыли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В Латвию сегодня, 8 марта, прибыли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Днем президент Эгил Левитс встретился в Рижском замке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент: нужно учитывать новую реальность в Европе, где Россия стала агрессивным государством
Новая стратегическая концепция НАТО должна учитывать новую реальность в Европе, где Россия является агрессивным государством, заявил сегодня журналистам президент Эгил Левитс после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он отметил, что стороны обсудили вопросы безопасности в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО, учитывая войну в Украине, развязанную Россией. Левитс подчеркнул, что члены НАТО солидарны друг с другом. Будет увеличено присутствие союзных войск в расширенной боевой группе НАТО в Латвии, Канада и Испания пообещали увеличить свои национальные контингенты.
Президент подтвердил, что Латвия будет выделять больше средств на оборону. Уже принято решение, что расходы на оборону увеличатся с 2,35% до 2,5% от ВВП в год. По словам Левитса, союзники подтвердили, что статья 5 Договора НАТО священна. Это неоднократно подчеркивал президент США Джо Байден, заявлявший, что НАТО будет защищать каждый сантиметр территории альянса.
Президент подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в помощи во всех ее формах - военной, финансовой и гуманитарной. По словам Левитса, нападение России на Украину - это также нападение на Запад, демократию, ценности и международный порядок, основанный на законах. Он сообщил, что с генеральным секретарем НАТО обсуждались варианты ответа, в том числе те, которые в настоящее время не задействуются.
Левитс указал, что атаки из России происходят и другими способами. Он подчеркнул необходимость быть готовыми к гибридным угрозам, исходящим от России на протяжении нескольких лет, информационной войне против Запада, искажению истории и другому. Президент подчеркнул, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций в Латвии является важным элементом в борьбе с российской ложью. Левитс в разговоре со Столтенбергом подчеркнул важность совместной работы, чтобы обеспечить получение россиянами объективной и правдивой информации об агрессии режима президента России Владимира Путина в Украине.
Генеральный секретарь НАТО сообщил, что с президентом Латвии состоялась глубокая дискуссия по поводу жестокого вторжения России в Украину. Он сказал, что народ Украины и вооруженные силы удивили мир своим мужеством, но Путин продолжает свою кампанию, последствия которой опустошительны, множество мирных жителей убиты и ранены. Многие украинцы покинули свою страну. По словам Столтенберга, это крупнейший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны.
"Мы получаем достоверную информацию об обстрелах гражданского населения, пытающегося покинуть свои дома. Обстрелы мирных жителей являются военным преступлением, которое абсолютно недопустимо. Нам необходимо создать эвакуационные коридоры, принципы действия которых будут соблюдаться. Несколько месяцев мы недвусмысленно показывали Путину, что он заплатит высокую цену за вторжение в Украину. Сейчас он платит эту цену", - сказал генеральный секретарь НАТО.
Россия столкнулась с широкомасштабными и беспрецедентными санкциями и фактически оказалась в полной изоляции от остального мира. Столтенберг также заявил, что НАТО помогает Украине реализовать свое право на самооборону, предоставляя миллиарды евро на поддержку и предлагая помощь украинским беженцам. Генсек НАТО подчеркнул, что страдания, которые сейчас выпали на долю Украины, глубоки и никого не оставляют равнодушным. По его словам, необходимо добиться того, чтобы этот конфликт не распространился за пределы Украины, он может стать еще более опасным, разрушительным и смертоносным, чем сейчас. Столтенберг подчеркнул, что, если мы не будем действовать, ситуация может полностью выйти из-под контроля.
"Мы значительно усилили наше присутствие на восточном фланге альянса. 130 истребителей в настоящее время находятся в состоянии повышенной боевой готовности для защиты воздушного пространства от Крайнего Севера до Средиземного моря. У нас есть сотни тысяч военнослужащих, готовых помочь. Наши военные также находятся на военной базе в Адажи. Наши союзники Канада, Испания и США в настоящее время направляют в Балтию сотни военнослужащих. Мы будем защищать каждый сантиметр территории Латвии, каждый сантиметр территории альянса", - сказал Столтенберг.
"Нам нужно прекратить боевые действия, не допустив их эскалации и расширения. Поэтому мы и наращиваем свое присутствие в Латвии и на остальной части восточного фланга, чтобы России было ясно, что мы будем защищать всех участников альянса на всех наших территориях", - сказал Столтенберг.
Говоря о безопасности Латвии в нынешней ситуации, Левитс подчеркнул, что ответ ясен: мы в безопасности. Латвия входит в НАТО, а страны НАТО солидарно защищают друг друга. Принимаются практические меры, чтобы показать, что НАТО готово защищать свою территорию, в том числе и Латвию, и тем самым удержать Москву от агрессии.
Галерея: Президент Эгил Левитс встретился с Йенсом Столтенбергом
Вопрос территориальной целостности Украины есть и останется в международной повестке дня
Поддержка Украины и вопрос территориальной целостности Украины есть и останется в международной повестке дня, выразили общую позицию президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Как сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Элина Креса, сегодня в Рижском замке на встрече с Трюдо президент подчеркнул важность укрепления восточного фланга НАТО и совместной работы двух стран по поддержке Украины.
Левитс выразил благодарность Канаде за существенную поддержку в укреплении восточного фланга НАТО, особенно за размещение боевой группы НАТО расширенного присутствия под руководством Канады в Латвии и за канадские войска, дислоцированные в Латвии. В присутствии министров обороны обеих стран также состоялось обсуждение дальнейших возможностей усиления присутствия сил НАТО в регионе.
Премьер-министр Канады и президент Латвии также акцентировали внимание на борьбе с дезинформацией. В канцелярии президента подчеркнули, что Латвия была одной из стран, присоединившихся к заявлению министра иностранных дел Канады Мелани Джоли от 2 марта в рамках Коалиции содействия свободе интернета о дезинформации в Украине.
Галерея: В Латвию прибыл премьер-министр Канады
Генсек НАТО: начатая Путиным война покончила с миром в Европе, но НАТО не хочет воевать с Россией
Начатая президентом РФ Владимиром Путиным война в Украине покончила с миром в Европе, но НАТО не хочет войны с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам во вторник на военной базе Адажи в Латвии.
Столтенберг подчеркнул, что альянс может быть единым, хотя Путин не думал, что НАТО будет настолько единым.
НАТО - оборонительный альянс, но альянс не хочет войны с Россией.
На базу в Адажи также прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который заявил журналистам, что Канада и впредь будет укреплять отношения с Латвией, а НАТО является прекрасным примером того, что можно объединиться в таком количестве стран.
Трюдо также подтвердил, что Канада продолжит оказывать военную помощь Украине.
"Путин был неправ, думая, что Украина слаба, а НАТО раздроблено. Канада также готова воевать за любого члена НАТО, если против кого-то из них будет проявлена агрессия", - заявил премьер-министр Канады.
Кариньш: Канада играет важную роль в укреплении обороноспособности Латвии
Канада играет важную роль в укреплении обороноспособности Латвии, подчеркнул премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Как сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев, Кариньш сегодня на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил ситуацию с безопасностью в Европе, необходимость поддержки союзниками Украины и дальнейшего долгосрочного укрепления восточного фланга НАТО, а также латвийско-канадское двустороннее сотрудничество и возможности его расширения.
Стороны согласились с необходимостью продолжать оказывать всемерную поддержку Украине и усиливать международное давление на режимы Путина и авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко с целью прекращения войны в Украине. Премьер-министр подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества, отметив, что единство союзников имеет решающее значение для улучшения ситуации с безопасностью в Европе. Кариньш также отметил, что важно продолжать реализацию скоординированных санкций против путинского режима, добиваясь его международной изоляции.
В беседе с премьер-министром Канады латвийский премьер выразил благодарность за значительную поддержку Канады в укреплении восточного фланга НАТО, особенно за присутствие в Латвии войск, возглавляющих боевую группу расширенного присутствия НАТО.
Стороны также обсудили латвийско-канадское двустороннее сотрудничество и возможности его расширения. Кариньш отметил, что Латвия заинтересована в расширении экономического сотрудничества, например, в сфере телекоммуникаций.
После двусторонней встречи премьер-министры Латвии и Канады встретились с главами правительств других стран Балтии. В беседе в формате видеоконференции приняли участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В ходе встречи обсуждались ситуация с безопасностью в Европе, поддержка Украины и необходимость дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО в долгосрочной перспективе.