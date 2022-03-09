Ср, 9.03.2022
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Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В Латвии снижается уровень безработицы

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В конце февраля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,8% экономически активного населения, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).

В конце февраля в NVA было зарегистрировано 61 813 безработных, что на 457 меньше, чем месяцем ранее (62 270 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце января был в Рижском регионе - 4,8% от экономически активного населения (по сравнению с прошлым месяцем не изменился), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,5% (-0,1 процентного пункта).

Среди регионов уровень зарегистрированной безработицы в феврале уменьшился в Курземе на 0,1 процентного пункта до 7,3%, а в Земгале и Видземе не изменился и составил 7,4% и 6,8% от экономически активного населения.

Уровень безработицы в Риге в феврале не изменился и составлял 4,6% экономически активного населения.

В конце 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения.

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