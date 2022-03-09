В Латвии снижается уровень безработицы

В конце февраля в NVA было зарегистрировано 61 813 безработных, что на 457 меньше, чем месяцем ранее (62 270 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце января был в Рижском регионе - 4,8% от экономически активного населения (по сравнению с прошлым месяцем не изменился), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,5% (-0,1 процентного пункта).

Среди регионов уровень зарегистрированной безработицы в феврале уменьшился в Курземе на 0,1 процентного пункта до 7,3%, а в Земгале и Видземе не изменился и составил 7,4% и 6,8% от экономически активного населения.

Уровень безработицы в Риге в феврале не изменился и составлял 4,6% экономически активного населения.