Lidl продолжает расширяться: в планах - Саласпилс и Биерини

Первый магазин Lidl в Саласпилсе

Площадь будущего магазина Lidl в Саласпилсе, на улице Сколас, 4А, составит почти 2300 квадратных метров: торговый зал займет свыше 1400 квадратных метров. Озеленяя территорию, Lidl планирует высадить у магазина около 600 кустарников и саженцев больших деревьев. Для удобства покупателей построят парковку на 147 автомобилей.

В непосредственной близости от магазина будет улучшена безопасность движения - пешеходные переходы замедлят поток транспорта. Также будет создана новая инфраструктура для современного уличного освещения. Проект здания магазина Lidl и благоустройства прилегающей территории разработан ООО DUAL Arhitekti, а строительные работы проводит ООО Jēkabpils PMK.

ФОТО: Пресс-фото

Магазин Lidl для жителей Биерини и Марупе

"Биерини и ближнее Марупе - одни из крупнейших районов частной застройки в Риге. И они заслужили свой магазин Lidl, который позволит многим жителям этих мест удобно покупать наши выгодные и качественные товары недалеко от дома", - говорит представитель Lidl Latvija Ингарс Рудзитис.

Площадь нового магазина Lidl в Биерини составит почти 2200 квадратных метров: торговый зал займет около 1400 квадратных метров. Lidl планирует высадить около 800 кустарников и саженцев деревьев, озеленив окрестную территорию. Для удобства посетителей будет построена просторная парковка на 135 автомобилей. Проект здания магазина и благоустройства прилегающей территории разработало ООО Diānas Zālānes projekti birojs, а строительные работы выполнит ООО Aimasa.

ФОТО: Пресс-фото