Lidl продолжает расширяться: в планах - Саласпилс и Биерини

Площадь будущего магазина Lidl в Саласпилсе, на улице Сколас, 4А, составит почти 2300 квадратных метров: торговый зал займет свыше 1400 квадратных метров. Озеленяя территорию, Lidl планирует высадить у магазина около 600 кустарников и саженцев больших деревьев. Для удобства покупателей построят парковку на 147 автомобилей.
В непосредственной близости от магазина будет улучшена безопасность движения - пешеходные переходы замедлят поток транспорта. Также будет создана новая инфраструктура для современного уличного освещения. Проект здания магазина Lidl и благоустройства прилегающей территории разработан ООО DUAL Arhitekti, а строительные работы проводит ООО Jēkabpils PMK.
Магазин Lidl для жителей Биерини и Марупе
"Биерини и ближнее Марупе - одни из крупнейших районов частной застройки в Риге. И они заслужили свой магазин Lidl, который позволит многим жителям этих мест удобно покупать наши выгодные и качественные товары недалеко от дома", - говорит представитель Lidl Latvija Ингарс Рудзитис.
Площадь нового магазина Lidl в Биерини составит почти 2200 квадратных метров: торговый зал займет около 1400 квадратных метров. Lidl планирует высадить около 800 кустарников и саженцев деревьев, озеленив окрестную территорию. Для удобства посетителей будет построена просторная парковка на 135 автомобилей. Проект здания магазина и благоустройства прилегающей территории разработало ООО Diānas Zālānes projekti birojs, а строительные работы выполнит ООО Aimasa.
О Lidl
- Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Оборот Schwarz Group в 2020 финансовом году достиг 125,3 миллиарда евро. В настоящее время в Lidl работает более 341 000 человек в 32 странах мира.
- Lidl имеет около 11 550 магазинов и более 200 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии.
- ООО Lidl Latvija было основано в феврале 2018 года. В настоящее время предприятие концентрируется на строительстве собственной торговой сети в Латвии.