Водка Stolichnaya - теперь токсичная. Грядет ребрендинг

Он объясняет, что в ответ на вторжение России в Украину водка будет продаваться только как Stoli. Три главных фактора в этом решении - позиция Шефлера против режима президента России Владимира Путина, решимость сотрудников Stoli действовать и желание представить бренд Stoli в Латвии.

"Я по-прежнему горжусь брендом Stolichnaya, но сейчас мы решили полностью изменить бренд, потому что это название больше не отражает позицию нашей компании. Прежде всего, я хочу, чтобы Stoli олицетворял мир в Европе и солидарность с Украиной", - отметил Юрий Шефлер.

Шефлер также упоминает, что, вопреки ошибочному мнению, что водки Moskovskaya и Stoli имеют российское происхождение, обе на 100% производятся в Европейском союзе (ЕС).

Водки Stoli и Moskovskaya на 100% произведены в Европейском союзе - на Latvijas balzams.

Абсолютно все материалы, необходимые для производства водки Moskovskaya и Stoli, в основном поставляются из стран ЕС, включая спирт, бутылки, этикетки и другие материалы.

По словам Шефлера, команда управления брендом "Московская водка" в настоящее время разрабатывает специальные коммуникационные инструменты, которые выражают позицию бренда потребителям и призывают к миру и свободе.

Эти инструменты включают линейку продуктов с ограниченным тиражом, POS-материалы и цифровые инструменты, призванные повторить это сообщение со стороны наших партнеров.

По предварительным данным, оборот Latvijas balzams в прошлом году составил 78,052 млн евро, что на 13,8% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия снизилась на 6% до 8,76 млн евро.

С 2015 года Latvijas balzams входит в состав международной группы по производству и дистрибуции алкоголя Amber Beverage Group, которая осуществляет свою деятельность из головного офиса в Люксембурге, а также через производственные и дистрибьюторские компании в России, Мексике, Великобритании, Австралии, Австрии и странах Балтии.