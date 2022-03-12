Вс, 13.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

За снижение акциза на топливо подписались уже почти 20 тысяч человек

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Менее чем за месяц платформа общественных инициатив Manabalss.lv собрала уже почти 20 000 подписей в поддержку инициативы по снижению акцизного налога на топливо.

Автор инициативы Янис Таубе указывает: снижение акциза на топливо могло бы компенсировать резкий рост цен на топливо для конечного потребителя, как, например, в Польше. Он убежден, что топливо не входит в категорию предметов роскоши.

"В результате топливо станет более доступным для населения, домохозяйства смогут направить средства на другие расходы, что несколько снизит инфляцию", - говорит Таубе.

Количество подписей, необходимое для внесения инициативы в Сейм, было собрано за 17 дней.

Как сообщалось ранее, министр Министр финансов Янис Рейрс не поддерживает замедление роста цен на топливо за счет снижения налогов, сообщила агентству LETA советник Рейрса по связям с общественностью Мудрите Грундуле.

По мнению Рейрса, народ Латвии должен проявлять солидарность с Украиной, а также вкладывать средства в безопасность и оборону своей страны.

Сейм решил не включать в повестку дня заседания в четверг два законопроекта, в которых депутаты фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) вместе со своими коллегами по оппозиции призывают снизить акцизный налог на топливо.

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