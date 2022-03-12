За снижение акциза на топливо подписались уже почти 20 тысяч человек
Менее чем за месяц платформа общественных инициатив Manabalss.lv собрала уже почти 20 000 подписей в поддержку инициативы по снижению акцизного налога на топливо.
Менее чем за месяц платформа общественных инициатив Manabalss.lv собрала уже почти 20 000 подписей в поддержку инициативы по снижению акцизного налога на топливо.
Автор инициативы Янис Таубе указывает: снижение акциза на топливо могло бы компенсировать резкий рост цен на топливо для конечного потребителя, как, например, в Польше. Он убежден, что топливо не входит в категорию предметов роскоши.
Количество подписей, необходимое для внесения инициативы в Сейм, было собрано за 17 дней.
Как сообщалось ранее, министр Министр финансов Янис Рейрс не поддерживает замедление роста цен на топливо за счет снижения налогов, сообщила агентству LETA советник Рейрса по связям с общественностью Мудрите Грундуле.
По мнению Рейрса, народ Латвии должен проявлять солидарность с Украиной, а также вкладывать средства в безопасность и оборону своей страны.
Сейм решил не включать в повестку дня заседания в четверг два законопроекта, в которых депутаты фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) вместе со своими коллегами по оппозиции призывают снизить акцизный налог на топливо.