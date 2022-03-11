Пт, 11.03.2022
Для сегодняшней критической ситуации, когда идет война, Латвия выглядит практически идеальным местом, где можно переждать этот шторм. Антон Долин, кинокритик
Антон Долин, кинокритик

Почему в Латвии не снижают акциз на топливо? Поясняет эксперт

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Снижение акцизного налога на топливо дорого обойдется бюджету, а падение цен будет небольшим, заявила в пятницу, 11 марта, Латвийскому радио председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инна Штейнбука.

"На наш взгляд, [снижение акциза на топливо] - достаточно дорогая мера. Это будет затратно для бюджета, но при этом ценовая эластичность, или реакция цен на снижение налога будет невелика, как свидетельствует мировая практика", - сказала она.

Штейнбука также добавила, что автомобили в основном используют люди с высокими и средними доходами, поэтому было бы лучше сосредоточить поддержку на снижении цен на общественный транспорт, чтобы поддержать менее обеспеченных.

Председатель СФД считает, что к налоговым изменениям следует подходить с большой осторожностью. "Не будем забывать, что наш бюджет в основном состоит из налогов.

Можно отменить все налоги, но где мы возьмем деньги? Нельзя же постоянно брать взаймы", - сказала она.

Штейнбука также отметила, что около пятой части населения Латвии живет на черте бедности, и резкий рост цен на энергоносители отразится на других ценах, в том числе на продукты питания, что снизит покупательную способность малообеспеченных и повысит их долю.

"Учитывая, что не все могут самостоятельно справиться с ростом цен, бедным особенно потребуется поддержка. Мы призываем к очень бережному использованию государственного бюджета, а это значит, что тех, кто может выжить самостоятельно в условиях высокой инфляции, вероятно, поддерживать не надо, а поддерживать малоимущих обязательно надо", - сказала Штейнбука.

Правительство должно обеспечить, чтобы поддержка была адресной, добавила она.

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