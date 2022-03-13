Сотням самолетов из РФ может грозить задержание за рубежом

В заявлении Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) указано, что "международные санкции в отношении авиационного сектора существенно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", имеющих бермудскую регистрацию. В связи с этим BCAA "не может с уверенностью утверждать", что лайнеры российских авиакомпаний с бермудской регистрацией "пригодны для полетов", говорится далее в документе.
Самолеты с иностранной регистрацией переводят в российский реестр
Поскольку сейчас активно идет процесс перевода в российский реестр самолетов с иностранной регистрацией, точное количество лайнеров, которым грозит задержание за рубежом, назвать трудно, отмечают в АТОР. Между тем информагенство "Интерфакс" пишет со ссылкой на данные консалтингового агентства IBA, что речь идет о 745 воздушных судах.
По данным Минтранса РФ от 11 марта, в иностранных реестрах числятся более половины самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний.
5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от вылетов за рубеж. Поскольку большая часть гражданской авиатехники в России принадлежит иностранным лизингодателям, существует высокий риск ареста или задержания судов, указали в ведомстве.