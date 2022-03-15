Возможно, неосторожное курение. В Риге в пожаре погиб человек

В понедельник поступил вызов на улицу Буллю в Риге, где в квартире на втором этаже двухэтажного дома горела кровать и прилегающая к ней мебель площадью пять квадратных метров. В огне погиб человек.

Возможная причина возгорания - неосторожное курение. В квартире не было детектора дыма.

В понедельник днем пожарные выехали на вызов на улице Скултес в Риге, где в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома пригорела еда и возникло сильное задымление.

Из задымленной квартиры был спасен мужчина, которого передали медикам.