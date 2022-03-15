Возможно, неосторожное курение. В Риге в пожаре погиб человек
В результате пожара в Риге в понедельник утром погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В результате пожара в Риге в понедельник утром погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В понедельник поступил вызов на улицу Буллю в Риге, где в квартире на втором этаже двухэтажного дома горела кровать и прилегающая к ней мебель площадью пять квадратных метров. В огне погиб человек.
В понедельник днем пожарные выехали на вызов на улице Скултес в Риге, где в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома пригорела еда и возникло сильное задымление.
Из задымленной квартиры был спасен мужчина, которого передали медикам.
В минувшие сутки в VUGD поступило 86 вызовов - 46 на тушение пожаров, в том числе 27 на пожары прошлогодней травы, 29 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.