Глава МИД Китая: Пекин никоим образом не вовлечен в войну в Украине

Китай не является стороной кризиса и совершенно не хочет, чтобы санкции отразились на китайской стороне, указал в телефонном разговоре с испанским коллегой Ван И.

Пекин принципиально отвергает санкции и "у Китая есть права защищать свои легитимные права и интересы", добавил он.

По его словам, войну в Украине вызвало многолетнее накопление и обострение противоречий безопасности в Европе.

Ван И не прокомментировал информацию США, что Россия просила у Китай военной и экономической помощи. Ранее пресс-представитель МИД Китая назвал это намеренной дезинформацией США.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник в Риме встретился с главным дипломатом Китая Ян Цзечи, однако китайский МИД был скуп в своих высказываниях по поводу встречи, продолжавшейся семь часов.

У них были "открытые, углубленные и конструктивные" переговоры, в том числе и о напряженных отношениях между Пекином и Вашингтоном по поводу Тайваня.

Ян отметил, что Вашингтон более не выполняет свое обещание воздерживаться от поддержки независимости Тайваня.

Он также потребовал, чтобы Вашингтон признал деликатный характер вопроса Тайваня и не продолжал этот "очень опасный путь".