Глава МИД Китая: Пекин никоим образом не вовлечен в войну в Украине
Глава МИД Китая Ван И сообщил, что Пекин никоим образом не вовлечен в войну в Украине, и правительство Китая не хочет, чтобы санкции повлияли на страну.
Глава МИД Китая Ван И сообщил, что Пекин никоим образом не вовлечен в войну в Украине, и правительство Китая не хочет, чтобы санкции повлияли на страну.
Китай не является стороной кризиса и совершенно не хочет, чтобы санкции отразились на китайской стороне, указал в телефонном разговоре с испанским коллегой Ван И.
По его словам, войну в Украине вызвало многолетнее накопление и обострение противоречий безопасности в Европе.
Ван И не прокомментировал информацию США, что Россия просила у Китай военной и экономической помощи. Ранее пресс-представитель МИД Китая назвал это намеренной дезинформацией США.
Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник в Риме встретился с главным дипломатом Китая Ян Цзечи, однако китайский МИД был скуп в своих высказываниях по поводу встречи, продолжавшейся семь часов.
У них были "открытые, углубленные и конструктивные" переговоры, в том числе и о напряженных отношениях между Пекином и Вашингтоном по поводу Тайваня.
Ян отметил, что Вашингтон более не выполняет свое обещание воздерживаться от поддержки независимости Тайваня.
Он также потребовал, чтобы Вашингтон признал деликатный характер вопроса Тайваня и не продолжал этот "очень опасный путь".
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