Вт, 15.03.2022
НАТО должно укреплять свой восточный фланг. Это страны Балтии, Польша, Румыния, чтобы это был сильный сигнал Москве, что НАТО готова защищать свои государства. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Глава МИД Китая: Пекин никоим образом не вовлечен в войну в Украине

Ван И ФОТО: EPA/Scanpix

Глава МИД Китая Ван И сообщил, что Пекин никоим образом не вовлечен в войну в Украине, и правительство Китая не хочет, чтобы санкции повлияли на страну.

Китай не является стороной кризиса и совершенно не хочет, чтобы санкции отразились на китайской стороне, указал в телефонном разговоре с испанским коллегой Ван И.

Пекин принципиально отвергает санкции и "у Китая есть права защищать свои легитимные права и интересы", добавил он.

По его словам, войну в Украине вызвало многолетнее накопление и обострение противоречий безопасности в Европе.

Ван И не прокомментировал информацию США, что Россия просила у Китай военной и экономической помощи. Ранее пресс-представитель МИД Китая назвал это намеренной дезинформацией США.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник в Риме встретился с главным дипломатом Китая Ян Цзечи, однако китайский МИД был скуп в своих высказываниях по поводу встречи, продолжавшейся семь часов.

У них были "открытые, углубленные и конструктивные" переговоры, в том числе и о напряженных отношениях между Пекином и Вашингтоном по поводу Тайваня.

Ян отметил, что Вашингтон более не выполняет свое обещание воздерживаться от поддержки независимости Тайваня.

Он также потребовал, чтобы Вашингтон признал деликатный характер вопроса Тайваня и не продолжал этот "очень опасный путь".

Галерея: Война в Украине

Последние новости

НАВЕРХ
Back