Эксперт: "На восточной границе Латвии будет забор". Бизнесу стоит забыть о российском и белорусском рынках

Хотя это и вызовет некоторые проблемы, например, рост безработицы, выжидать не следует, отметил он.

"Основных ориентиров два. Первое - это окончание войны или длительное перемирие. Второе - геополитические амбиции России. Это и будет определять динамику в ближайшее время. Если ничего не изменится, мы можем ожидать только одного - прекращения торговых связей с Россией.

В этом случае на восточной границе Латвии будет забор, а торговые и финансовые потоки через него будут минимальны", - сказал Казакс.

Хотя торговые связи Латвии с Россией с каждым годом сокращались, есть предприятия, которые пострадают. Кроме того, те латвийские компании, которые торгуют с Россией, делали это в концентрированном, значительном объеме, и большая часть их оборота была связана именно с этим рынком. Со стороны государства основная поддержка должна заключаться в том, чтобы помочь им найти другие экспортные рынки. В свою очередь, компенсировать потерянное в России не очень выгодно, потому что то, что происходит сейчас - не временное явление, и бизнес с Россией не восстановится еще очень долго.

"В некоторых случаях сокращение производства на этих предприятиях может увеличить безработицу. Однако безработица в Латвии относительно низка, и главный вопрос заключается в навыках и способности этих работников найти работу в других секторах, на других предприятиях. В Латвии по-прежнему не хватает квалифицированной рабочей силы, и эти люди пойдут на другие предприятия. Государство в свою очередь должно серьезно отнестись к вопросу навыков и обучения, чтобы у людей были навыки, востребованные на рынке труда. Сегодня нет оснований ожидать огромного роста безработицы", - сказал президент Банка Латвии.

Он признал, что будут и проблемы с поставками сырья, например, металлов и древесины.

"Рост цен будет до тех пор, пока компании не найдут других поставщиков. Но это последствия вторжения России на Украину, это долгосрочные последствия. Мир уже не будет таким, каким он был 23 февраля. Ситуация существенно изменилась геополитически и экономически, российский рынок в ближайшие годы переживет очень глубокую рецессию, и глубина ее будет зависеть исключительно от выбора России - воевать или не воевать на Украине", - подчеркнул Казакс.