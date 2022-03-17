Чт, 17.03.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Евросоюз: поставлять в Россию можно только дешевые автомобили

ФОТО: Mercedes-Benz

15 марта Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Агентство Reuters сообщает, что среди прочего в Россию запрещается поставлять роскошные автомобили стоимостью более 50 000 евро.

Аналогичные санкции в отношении России ввела Великобритания, которая не является членом Евросоюза.

Такой запрет повлияет на экспорт в РФ автомобилей многих европейских марок, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Jaguar, Land Rover.

В настоящее время эти компании уже прекратили продажу своих автомобилей в Россию. Среди причин - объективные обстоятельства, в том числе сбои в цепочках поставок и девальвация рубля.

Продажа товара в таких условиях грозит большими убытками.

11 марта США также утвердили новые ограничения в отношении России. США ввели экспортный контроль практически на все виды поставок автомобилей в Россию.

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