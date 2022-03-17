Евросоюз: поставлять в Россию можно только дешевые автомобили

Аналогичные санкции в отношении России ввела Великобритания, которая не является членом Евросоюза.
Такой запрет повлияет на экспорт в РФ автомобилей многих европейских марок, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Jaguar, Land Rover.
В настоящее время эти компании уже прекратили продажу своих автомобилей в Россию. Среди причин - объективные обстоятельства, в том числе сбои в цепочках поставок и девальвация рубля.
Продажа товара в таких условиях грозит большими убытками.
11 марта США также утвердили новые ограничения в отношении России. США ввели экспортный контроль практически на все виды поставок автомобилей в Россию.