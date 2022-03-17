США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?

"Мы поддерживаем народ Украины и все страны НАТО, - говорится на сайте компании. - Украина и наши восточноевропейские союзники сейчас нуждаются в наших технологиях, чтобы победить российскую армию и предотвратить будущую агрессию".

Switchblade - это роботизированные умные бомбы, оснащенные двигателем, камерами, системами наведения и боеголовкой. Их можно запрограммировать на самостоятельную атаку объектов, находящихся за много километров, они могут барражировать вокруг целей, пока не наступит подходящий момент для удара.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали "дроном-камикадзе". "Выкидное лезвие" намного дешевле, чем ракеты, которыми оснащают боевые беспилотники. По некоторым оценкам, Switchblade 300 может стоить всего 6 тысяч долларов.

Switchblade 300 - легкая версия

Switchblade 300 разработан как одноразовый БПЛА и предназначен для вооружения небольших пехотных подразделений. Он компактный - 610 мм в длину, весит вместе с чехлом для переноски и пусковой установкой всего 2,7 кг, его легко может нести в рюкзаке один солдат.

В снаряженном состоянии Switchblade находится внутри мортиры, после запуска у него раскладываются крылья и он превращается в маленькую крылатую ракету. Им можно управлять на расстоянии до 10 км, в воздухе он может находиться до 10 минут. Для разведки он непригоден, но удаленные цели - легкую бронетехнику и живую силу - поражает очень эффективно. Некоторые модели Switchblade модифицируются, чтобы иметь возможность атаковать и вражеские беспилотники.

Switchblade использует цветную камеру и GPS для идентификации, отслеживания и поражения целей, но его можно и заранее запрограммировать на атаку объекта по координатам. Его боевая часть имеет заряд взрывчатки, эквивалентный ручной гранате. Заряд способен детонировать как при попадании в цель, так и в воздухе. После запуска вернуть дрон уже нельзя, но при необходимости оператор может отменить атаку и перенацелить Switchblade.

Аппарат приводится в движение электрическим двигателем, летит бесшумно, а учитывая еще и небольшие размеры и высокую скорость - около 160 км/ч в момент атаки, его крайне сложно обнаружить, а тем более сбить.

Switchblade 600 - тяжелая версия

В марте 2020 года AeroVironment сообщила об успешных летных испытаниях более крупной, противотанковой версии Switchblade, а в октябре презентовала новую модель.

Switchblade 600 заметно тяжелее, чем Switchblade 300 - он весит 23 кг, но его тоже можно переносить вручную, а время установки составляет 10 минут.

По данным компании-производителя, Switchblade 600 может атаковать цели на удалении до 40 км и находиться в воздухе в течение 40 минут. Скорость атаки у него выше, чем у предшественника - 185 км/ч. Его боевая часть предназначена для уничтожения бронетехники.

Система управления сделана на базе планшета с сенсорным экраном. Она может управлять полетом вручную или автономно, использует зашифрованные каналы передачи данных, оборудована модулем GPS с селективной доступностью и защитой от электронного перехвата.

Разработана еще одна версия Switchblade 600 - шестизарядная, предназначенная для установки на автоплатформу или большой беспилотник.

Точная стоимость Switchblade 600 не называется, но известно, что она меньше, чем у противотанковых ракет типа Javelin, которые США уже поставляют Украине.

Украина - вторая после Британии

Американские военные использовали Switchblade во время боевых действий в Афганистане и некоторых других местах, но не афишировали его применение.

До сих пор США не продавали это оружие никому, кроме Великобритании.

В сообщении о поставке беспилотников Украине говорится всего о ста комплексах, хотя не исключено, что это только первая партия.

Наряду с сообщениями о высокой эффективности Switchblade, открытой информации о них очень мало.

Неизвестно, сколько таких комплексов есть на складах в США, как быстро AeroVironment сможет производить новые и сколько времени потребуется украинским военным, чтобы научиться использовать это оружие.

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