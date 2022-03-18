Названы самые популярные марки среди подержанных машин в Балтии

Интересно, что на уровне отдельных стран Škoda является уверенным лидером только в Литве. Латвийские автоводители отдают предпочтение Volvo, на втором месте - Opel, а Škoda только на третьем. В Эстонии самая популярная марка машины по-прежнему Volvo.

"Еще летом 2021 года Volvo занимала в Балтии лидирующие позиции среди самых продаваемых машин, в Латвии на втором месте был Volkswagen, в Эстонии - Ford, но в разрезе целого года самым популярным выбором оказалась Škoda. Это однозначно связано с богатым выбором машин этих марок, однако, без сомнения, упомянутые марки машин были в прошлом году также наиболее соответствующими покупательской способности жителей Латвии и Балтии в целом. Во всех трех странах Балтии компания Longo Group в 2021 году продала 3344 автомобиля. Из них 1135 автомобилей, то есть треть, приобрели жители Латвии", - поясняет председатель правления компании Эдгар Церпс.

Топ подержанных автомобилей в 2021 году в Балтии:

Škoda Volvo Opel Audi VW BMW

Данные: Longo Group

Немного занимательной статистики

Согласно последним статистическим данным CSDD, 1 января 2022 года в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 758 688 автомобилей.

Средний возраст пригодного к эксплуатации легкового автомобиля составил 13,88 года, и этот показатель увеличивается с каждым годом.

Например, в 2021 году средний возраст легкового автомобиля составлял 13,59 года, в 2019-м - 13,49, а годом ранее - 13,39. В эту группу входят как автомобили, зарегистрированные впервые, так и те, которые уже были зарегистрированы и эксплуатировались в Латвии, но сменили владельца.

Однако когда речь идет об автомобилях, зарегистрированных в Латвии впервые, средний возраст транспортного средства оказывается гораздо меньше - 8,67 года, но тенденция та же - средний возраст автомобилей увеличивается с каждым годом: с 8,17 года в 2017-м до 8,27 в 2018-м и 8,67 в 2020-м (последний год, по которому имеются данные). То, выбирает ли покупатель подержанный автомобиль, впервые зарегистрированный в Латвии, или автомобиль, который уже использовался здесь, зависит от двух факторов - покупательской способности и ассортимента.

В настоящее время список самых популярных марок автомобилей в Латвии возглавляют:

Volkswagen - 131 630 зарегистрированных автомобилей ,

- 131 630 зарегистрированных автомобилей Audi - 94 890,

- 94 890, Volvo - 73 290.

По словам Эдгара Церпса, самые популярные марки подержанных автомобилей в Балтии в данный момент демонстрируют, что водителям важен баланс цены и качества.