Пн, 21.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Евросоюз принял оборонную стратегию

Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Европейский союз утвердил оборонную стратегию, которая называется "Стратегический компас". Подобная программа принимается впервые в истории.

Об этом написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевич.

"Стратегический компас" представляет из себя регламент по которому страны будут действовать во время появления кризисных ситуаций. Его проект был представлен еще в ноябре 2021 года.

Документ говорит о том, что страны ЕС смогут быстро развернуть до 5 тысяч военнослужащих.

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