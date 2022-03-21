Евросоюз принял оборонную стратегию
Европейский союз утвердил оборонную стратегию, которая называется "Стратегический компас". Подобная программа принимается впервые в истории.
Европейский союз утвердил оборонную стратегию, которая называется "Стратегический компас". Подобная программа принимается впервые в истории.
Об этом написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.
"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевич.
European Union just approved Strategic compass, it gives necessary toolbox for EU to become a real geopolitical defense and security player together with NATO. It’s only beginning of the journey. Much will depend on how successfully we support Ukraine against Russia’s aggression— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022
"Стратегический компас" представляет из себя регламент по которому страны будут действовать во время появления кризисных ситуаций. Его проект был представлен еще в ноябре 2021 года.
Документ говорит о том, что страны ЕС смогут быстро развернуть до 5 тысяч военнослужащих.