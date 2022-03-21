Евросоюз принял оборонную стратегию

Об этом написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевич.

European Union just approved Strategic compass, it gives necessary toolbox for EU to become a real geopolitical defense and security player together with NATO. It’s only beginning of the journey. Much will depend on how successfully we support Ukraine against Russia’s aggression — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022

"Стратегический компас" представляет из себя регламент по которому страны будут действовать во время появления кризисных ситуаций. Его проект был представлен еще в ноябре 2021 года.