Подвал, бомбоубежище или эвакуация? Что делать, если на Латвию нападут

По предложению Риты Нашениеце ("Новое Единство") в коалиции Рижской думы состоялось несколько переговоров с участием представителей ответственных учреждений, чтобы оценить возможности жителей латвийской столицы найти безопасное укрытие в кризисной ситуации.

Предварительные выводы показывают, что ни бомбоубежища советской эпохи, ни подвалы домов не могут стать подходящим решением. Его столичные чиновники видят в эвакуации населения. "Важнейший элемент готовности к гражданской обороне - это разговоры с населением. И речь не только об информировании о конкретных мерах. Люди в целом должны быть уверены в том, что власти их не оставят и в критический момент ответственные структуры будут готовы спасать людей", - сказала Нашениеце.

Она признает, что нет необходимости в деталях информировать людей о планах, однако общество должно быть уверено, что они есть. Из общения с депутатом складывается впечатление, что у нее уверенности в существовании таких планов нет.