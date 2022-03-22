Подвал, бомбоубежище или эвакуация? Что делать, если на Латвию нападут

По предложению Риты Нашениеце ("Новое Единство") в коалиции Рижской думы состоялось несколько переговоров с участием представителей ответственных учреждений, чтобы оценить возможности жителей латвийской столицы найти безопасное укрытие в кризисной ситуации.
Предварительные выводы показывают, что ни бомбоубежища советской эпохи, ни подвалы домов не могут стать подходящим решением. Его столичные чиновники видят в эвакуации населения. "Важнейший элемент готовности к гражданской обороне - это разговоры с населением. И речь не только об информировании о конкретных мерах. Люди в целом должны быть уверены в том, что власти их не оставят и в критический момент ответственные структуры будут готовы спасать людей", - сказала Нашениеце.
Она признает, что нет необходимости в деталях информировать людей о планах, однако общество должно быть уверено, что они есть. Из общения с депутатом складывается впечатление, что у нее уверенности в существовании таких планов нет.
С аналогичным призывом к правящим партиям уже несколько недель обращается бывший министр обороны, оппозиционный депутат Сейма Раймонд Бергманис (Союз зеленых и крестьян). Он подчеркивает: "Необходима комплексная система национальной обороны, чтобы каждый житель знал, как действовать в кризисной ситуации: где укрыться, как эвакуироваться, каким образом будет осуществляться оповещение людей. Должны быть обеспечены минимальные резервы и определено место, где встретиться семье, если случится потерять друг друга из вида".