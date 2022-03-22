Вт, 22.03.2022
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Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального

Крупнейшим акционером Baltic International Bank станет шейх из ОАЭ

Baltic International Bank ФОТО: Zane Bitere/LETA

Мажоритарные акционеры Baltic International Bank SE Валерий Белоконь и Вилорий Белоконь договорились о сделке по продаже акций с шейхом Хамадом бин Халифой бин Мухаммадом аль-Нахайяном из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в результате которой он станет крупнейшим акционером банка.

Сделка будет полностью завершена после одобрения Европейским центральным банком и Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK).

В ноябре 2021 года Baltic International Bank SE успешно эмитировал новые акции, чтобы привлечь 12 млн евро уставного капитала. К списку акционеров присоединились три новых инвестора, нацеленных на развитие и увеличение возможностей банка как на местном рынке, так и в Европейском cоюзе и мире.

Шейх Хамад бин Халифа бин Мухаммад аль-Нахайян из ОАЭ был одним из трех инвесторов, вложивших средства в капитал банка в ноябре 2021 года. Акции также приобрели Адель аль Ширави из ОАЭ и Томас Адриан Шаэтти из Швейцарии.

По данным банка, шейх Хамад аль-Нахайян считает, что Латвия как член Европейского союза и НАТО является подходящим местом для создания сильного и независимого банка, который будет способствовать его дальнейшему развитию в Европе и мире.

В конце 2021 года Baltic International Bank был десятым крупнейшим банком Латвии по размеру активов. Его крупнейшими акционерами являются Валерий Белоконь (44,43%) и Вилорий Белоконь (24,82%).

По предварительным данным, прибыль Baltic International Bank в прошлом году составила 870 000 евро против убытков в 2020 году. Активы банка на 31 декабря 2021 года составляли 210,795 млн евро, что на 2,8% или 6,051 млн евро меньше, чем в конце 2020 года.

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