С момента введения бесплатного транспорта число пассажиров на маршрутах выросло

С 1 октября 2021 года бесплатный общественный транспорт введен на 15 маршрутах на всех или отдельных рейсах в Алуксненском, Руенском, Смилтенском, Стренченском, Валкском, Циблском, Лудзенском, Дагдском, Балвском, Ругайском, Вилякском, Екабпилсском, Яунелгавском, Эргльском и Салдусском краях.

Всего в период с 1 октября прошлого года по 28 февраля текущего года на бесплатных рейсах перевезено 13,2 тыс. пассажиров.

Наибольшее количество пассажиров на бесплатных маршрутах было перевезено в указанный период в Истрской, Нирзской и Валкской волостях: 3107 пассажиров было перевезено по маршруту 6522 Лудза - Конецполе - Зилупе - Лудза, 2033 пассажира - по маршруту 6579 Рундени - Нирза - Лудза, а по маршруту 3034 Автовокзал-станция Лугажи - Автовокзал - 1906 пассажиров.

В свою очередь, минимальное число пассажиров было перевезено бесплатно по маршруту 5497 Екабпилс - Сунаксте - всего 14 пассажиров.

Председатель правления дирекции Кристиан Годиньш отмечает, что бесплатный общественный транспорт был введен для повышения доступности общественного транспорта и облегчения передвижения жителей на региональных автобусах.

"Мы видим, что эта мера себя оправдала. Увеличение количества пассажиров наблюдается почти во всех волостях - Истра, Лидумниеки, Валка, Ругаи, Ерцены, Яунауце, Плани, Шкяуне и других. Мы надеемся, что эта положительная тенденция сохранится и жители еще чаще станут выбирать общественный транспорт вместо личного автомобиля", - говорит Годиньш.

Бесплатный общественный транспорт введен на 60 рейсах по следующим маршрутам: 6746 Салдус - Яунауце, 5265 Лудза - Цибла - Криванда - Цибла - Лудза, 5634 Лудза-Фелицианова - Зилупе - Шкяуне, 6579 Лудз - Сейли - Рундены - Лаудери - Лудза, 6552 Лудза - Зилупе - Конецполе - Лудза, 6711 Алуксне - Делинькалнс - Корнети - Алуксне, 5048 Балви - Упетниеки - Балви, 6444 Виляка - Вецуми - Лавошниеки, 6986 Екабпилс - Межгале, 5497 Екабпилс - Сунаксте, 6517 Эргли - Лиепкалне - Сауснея, 3034 Автовокзал - станция Лугажи - Автовокзал, 597 Смилтене - Стренчи - Смилтене, 6686 Смилтене - Триката Стренчи - Смилтене и 6608 Руена - Ипикьская школа-Руена.

Критериев введения бесплатного общественного транспорта несколько: численность населения менее четырех жителей на квадратный километр, доля государственных дотаций на маршрут/проезд не менее 85%, количество рейсов на маршруте не более шести в сутки, а выручка от проданных билетов, включая пассажиров, чья поездка частично или полностью оплачивается государством, не превышает 15%.

Планируется, что маршруты, на которых обеспечивается бесплатная перевозка пассажиров, будут пересматриваться не реже одного раза в год. Совет общественного транспорта при этом будет утверждать эти маршруты и рейсы сроком на два года при условии, что через шесть месяцев после принятия решения совет будет его пересматривать.