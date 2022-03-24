LIZDA: обучение украинских детей только на латышском языке сейчас невозможно

По ее мнению, Латвия как страна, принимающая беженцев, должна понимать, сколько детей могут остаться в стране на более длительный срок, ведь сейчас украинские беженцы говорят, что их пребывание в Латвии краткосрочное, пока не нормализовалась ситуация в Украине. В Украине уже месяц продолжается развязанная Россией война, окончание которой не поддается прогнозам.

По словам Ванаги, краткосрочный прием детей украинских беженцев существенно отличается от интеграции детей латвийских нацменьшинств, потому что украинские дети не жили в пространстве латышского языка и латышский язык для них чужой. Было бы несоразмерно заставлять украинских детей в течение нескольких месяцев выучить латышский язык настолько, чтобы они могли полноценно учиться на латышском потоке.

Ванага считает, что процесс обучения украинских детей в Латвии не может быть обеспечен только на латышском языке ни в этом, ни в следующем году.

Приоритет должен состоять в том, чтобы помочь детям и психологически стабилизироваться после быстрой смены обстановки, а не учить их всем предметам только на латышском языке. Как подчеркнула Ванага, необходим переходный период с различными механизмами поддержки.

Она добавила, что не хватает преподавательского состава и учебных материалов, которые помогли бы в учебном процессе, если бы он проходил на латышском языке.

Депутат Сейма Ритварс Янсонс (Национальное объединение) заявил, что, получая образование на латышском языке, украинские дети смогут лучше интегрироваться в латвийское общество.