США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от России
США и Евросоюз подписали соглашение о поставках не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года.
США и Евросоюз подписали соглашение о поставках не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года.
Стороны представляют это соглашение как один вариантов сокращения импорта газа из России, которая обеспечивает около 40% потребностей ЕС в этом виде топлива.
В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства, Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб. м газа. Это обеспечило 40% его потребностей. Но в этом году после российской агрессии против Украины ЕС поставил цель до конца года снизить потребление российского газа на две трети.
Таким образом, европейцам нужно найти около 100 млрд кубометров газа из других источников или научиться обходиться без них.
Попытки заместить российский трубопроводный газ сжиженным наталкиваются на два препятствия: во-первых, возможности большинства производителей пока на пределе. Катар, например, утверждает, что не сможет существенно нарастить поставки в Европу. А во-вторых, мощности терминалов регазификации в Европе тоже ограничены, они не смогут переработать такие объемы СПГ, даже если бы их удалось где-то найти.