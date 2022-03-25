США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от России

Стороны представляют это соглашение как один вариантов сокращения импорта газа из России, которая обеспечивает около 40% потребностей ЕС в этом виде топлива.

15 млрд кубометров американского газа - это много или мало?

В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства, Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб. м газа. Это обеспечило 40% его потребностей. Но в этом году после российской агрессии против Украины ЕС поставил цель до конца года снизить потребление российского газа на две трети.

Таким образом, европейцам нужно найти около 100 млрд кубометров газа из других источников или научиться обходиться без них.

15 млрд кубометров американского газа - это шаг в этом направлении, но все равно остается довольно большая дыра - почти 90 млрд.