Eurostat: страны Балтии тратит на рабочую силу намного меньше, чем в среднем по ЕС

Согласно этим данным, затраты на рабочую силу в экономике, за исключением сельского хозяйства и государственного управления, ниже латвийских в прошлом году были только в Болгарии (7 евро в час), Румынии (8,5 евро) и Венгрии (10,4 евро).

В Литве почасовая оплата труда в прошлом году составила 11,3 евро, в Эстонии - 14,5 евро.

Самые высокие затраты на оплату труда в прошлом году были в Дании (46,9 евро), Люксембурге (43 евро), Бельгии (41,6 евро), Швеции (39,2 евро), Нидерландах (38,3 евро) и Франции (37,9 млн евро).

В среднем по ЕС этот показатель составил 29,1 евро, что на 1,7% больше, чем в 2020 году. В еврозоне в прошлом году по сравнению с 2020 годом затраты на рабочую силу увеличились на 1,2% до 32,8 евро в час.

Из стран еврозоны наибольший годовой рост затрат на рабочую силу был зафиксирован в Литве - 12,5%. В Эстонии он составил 6,5%, на Кипре и в Словении - 6,2%, в Латвии - 6,1%. Снижение зафиксировано только в Италии - на 1,6% и Испании - на 0,3%.

Среди стран ЕС, не входящих в еврозону, наибольший рост затрат на рабочую силу в местной валюте в прошлом году был в Болгарии (+9,1%) и Польше (+8,2%).

Расходы на рабочую силу состоят из расходов на заработную плату, премий и доплат, а также налогов и выплат на социальное страхование.