Рейтинг ⟩ Латвия попала в десятку стран с самыми низкими зарплатами

Lensa провела исследование на основе данных ОЭСР из 35 стран.

В десятке Lensa стран с самыми низкими зарплатами Латвия заняла 10-е место (на 9-м - Эстония), а среднегодовая зарплата в таблице составляет 29 876 долларов. В пересчете на евро это составляет 27 200 евро или 2266,67 евро в месяц.

Рейтинг основан на почасовой оплате труда, а количество отработанных часов вновь получено из таблицы ОЭСР.

Самая низкая заработная плата в Мексике, где среднегодовая зарплата составляет 16 230 долларов или 14 752 евро в год. Ежемесячная зарплата составляет 1229 евро.

Чили занимает второе место с годовой зарплатой 26 729 долларов или 24 295 евро. Это составляет 2025 евро в месяц.

ТОП10 стран с самыми низкими зарплатами место страна среднегодовая зарплата USD 1. Мексика 16 230 2. Чили 26 729 3. Словакия 23 619 4. Венгрия 25 409 5. Греция 27 207 6. Чехия 29 885 7. Португалия 28 410 8. Польша 32 527 9. Эстония 30 720 10. Латвия 29 876