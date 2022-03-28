Пн, 28.03.2022
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Андрей Данилко (Верка Сердючка) из Киева

Рейтинг ⟩ Латвия попала в десятку стран с самыми низкими зарплатами

Кошелек. Иллюстративное фото. ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Зарплаты жителей Латвии являются одними из самых низких в мире, следует из исследования Lensa, пишет Rus.Postimees.

Lensa провела исследование на основе данных ОЭСР из 35 стран.

В десятке Lensa стран с самыми низкими зарплатами Латвия заняла 10-е место (на 9-м - Эстония), а среднегодовая зарплата в таблице составляет 29 876 долларов. В пересчете на евро это составляет 27 200 евро или 2266,67 евро в месяц.

Рейтинг основан на почасовой оплате труда, а количество отработанных часов вновь получено из таблицы ОЭСР.

Самая низкая заработная плата в Мексике, где среднегодовая зарплата составляет 16 230 долларов или 14 752 евро в год. Ежемесячная зарплата составляет 1229 евро.

Чили занимает второе место с годовой зарплатой 26 729 долларов или 24 295 евро. Это составляет 2025 евро в месяц.

ТОП10 стран с самыми низкими зарплатами
местостранасреднегодовая зарплата USD
1.Мексика16 230
2.

Чили

26 729
3.Словакия23 619
4.Венгрия25 409
5. Греция27 207
6. Чехия29 885
7.Португалия28 410
8. Польша32 527
9.Эстония30 720
10. Латвия29 876

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