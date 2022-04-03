Вс, 3.04.2022
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Иво Лейтанс, журналист

Nekā personīga: Поток российских грузов через Латвию продолжается

Грузовые автомобили недалеко от границы Латвии и Беларуси. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

​На основании санкций против России и Беларуси в латвийских банках на данный момент заморожены деньги и ценные бумаги на сумму 55 млн евро. Между тем далеко не все латвийские экспортеры и транзитные предприятия готовы добровольно отказаться от российского рынка и даже помогают провезти через Латвию товары тем, для кого другие двери захлопнулись, сообщает Nekā personīga.

Согласно данным реестров, приблизительно у 60 латвийских компаний есть филиалы в России. Некоторые из них перестали работать еще до вторжения России в Украину, другие растеряны и не знают, что делать.

Большинство компаний не ответили на вопросы, отправленные командой Nekā personīga в электронном виде. В их число входят серверный оператор DEAC, несколько компаний транзитного бизнеса, розничный продавец косметики и другие:

  • DEAC
  • MMD Serviss
  • Pro Logistic Services
  • ALPA Centrums
  • LNK Industries
  • Milenanium
  • Carco Services
  • Airline Support Baltic
  • Biologique Recherche Nord
  • Conway Container Solutions
  • Jet Concierge Europe
  • Nexia Audit Advice
  • Baltchemtrade
  • Quinto Group
  • IKAU
  • Siltumprojekts
  • A-T Trade Music

В офисе Olainfarm в Москве работало 40 человек, но сейчас его деятельность приостановлена. Grindeks отказывается комментировать свое решение о дальнейшей работе на российском рынке.

Базирующаяся в Латвии инвестиционная платформа Twino использовала пятую часть своего инвестиционного портфеля для выдачи кредитов в России. Теперь она решила уйти с этого рынка. Однако компания не может сделать это за один день.

"[..] мы вынуждены учитывать специфику кредитной отрасли. Это не идет ни в какое сравнение с торговлей товарами, где можно фактически перестать торговать в один день, в нашем случае - мы свой продукт - кредит - уже продали задолго до войны, и теперь европейские частные инвесторы ждут возврата денег. Мы обязаны в интересах инвесторов окупить вложения более 7000 европейских частных инвесторов, вложивших свои средства путем кредитования частных лиц в России", - поясняет исполнительный директор Twino Анастасия Олейник. 

После реализации стратегического решения компания больше не будет присутствовать в России в нынешнем виде, добавила она.

Сделки с российскими компаниями и банками, даже если они не находятся в санкционных списках, затруднены. Некоторые латвийские банки уже решили не обслуживать рублевые переводы. Все транзакции тщательно проверяются и поэтому задерживаются.

"Если компания ведет свой бизнес и в своем анализе рисков, мы надеемся, предполагает, что Россия, как и Беларусь, в настоящее время - самые сложные страны для работы, ненадежные страны, на которые практически невозможно положиться.

Вопрос заключается в долгосрочных последствиях, это уже не просто дни или недели. Мы понимаем, что рыночная ситуация, как и геополитическая, принципиально меняется.

Запад ввел против России два типа санкций. Одни направлены на замораживание активов и бизнеса определенных людей, близких к Путину и его режиму, а другие на ослабление их экономических и военных возможностей. Это препятствует реализации и ввозу некоторых групп товаров из России".

Пресс-секретарь Министерства иностранных лед Янис Бекерис 

"Я очень хорошо помню время, когда Россия оккупировала Крым. В то время экспорт латвийских производителей в Россию составлял более 40%. По крайней мере, у многих компаний был такой объем. И потеря рынка такого масштаба была очень болезненным ударом. В настоящее время, конечно, положение не так сложно в разрезе экспорта, так как общий объем экспорта, если тогда он составлял 40%, то сейчас составляет около 7%", - говорит председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

​Компании, у которых были контракты с попавшими под санкции фирмами, также испытывают трудности. Например, у зарегистрированной в Латвии компании Severstaļ были контракты почти со всеми местными грузовыми перевозчиками, а ее банковские счета находятся в Нидерландах. Теоретически попавшая под санкции Severstaļ обязана выплатить свои долги, но компания утверждает, что нидерландский банковские надзор не разрешает ей переводить деньги с замороженных счетов. Долги, вероятно, исчисляются миллионами евро.

"Мы предоставляли им транспортные услуги из Риги в Европу. У них были объемы по 50 машин, иногда даже 70 машин в сутки с одного склада, а там четыре склада", - говорит представитель V.A. Loģistika Алисе Бутане.

Предпринимательница подчеркивает, что полностью поддерживает санкции, но призывает органы банковского надзора призвать своих голландских коллег действовать быстрее.

Латвийская торгово-промышленная палата считает, что самыми большими трудностями для латвийской экономики будет замещение российского импорта. Повышение цены на газ коснется всех производителей. До сих пор Европа получала металлы и продукты из них в основном из России, равно как и удобрения для сельского хозяйства. Пока предприниматели будут искать новых поставщиков и организовывать логистику, многие будут испытывать трудности. Нехватка зерна сделает хлеб более дорогим, как и цены на яйца и курицу.

До сих пор у Latvijas dzelzceļš также было представительство в Москве с одним сотрудником. Работа приостановлена ​​с 1 марта. Железная дорога объясняет, что на санкционные отрасли распространяется переходный период, поэтому перевозки все еще продолжаются. Снижение компенсируется увеличением объемов перевозок из стран Центральной Азии, которые больше не могут использовать порты Черного моря.

Есть ли риск того, что под видом продукции другой страны подсанкционная продукция может быть ввезена из или в Россию в будущем?

"Я думаю, что на данный момент существуют различные риски, но это, безусловно, не входит в компетенцию Latvijas dzelzceļš, это уже является работой для Таможенного управления Службы государственных доходов, которое занимается такими вопросами. У нас также может быть совершенно другой продукт в этих резервуарах, и мы не можем и не обязаны это выяснять. В любом случае Latvijas dzelzceļš проводит полную проверку документов и вовлеченных сторон, включая банки, участвующие в сделках", - отвечает на это член правления Latvijas dzelzceļš Риналд Плявниекс.

Международные судоходные компании громко заявили, что больше не будут перевозить товары в российские порты и из них. Сейчас поток российских грузов продолжается через латвийские порты.

"В основном это касается контейнерных перевозок. Я думаю, все мы слышали, что большинство контейнерных линий прекратили работу в РФ или сокращают ее, и в большинстве своем не заходят в российские порты. Они должны останавливаться и доставлять эти контейнеры - как импортные, так и экспортные - другими путями, через другие порты - Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию", - добавляет Плявниекс.

Страны Балтии направили в Евросоюз обращение о запрете наземных грузовых перевозок из России и Беларуси. На этой неделе украинские дипломаты также публично призвали страны Балтии, Финляндию и Польшу закрыть границы со странами-агрессорами.

Служба финансовой разведки сообщает, что выявлено более десяти попыток нарушения санкций. Это попытка скрыть настоящих владельцев бизнеса или имущества. Такие действия являются уголовным преступлением. И в этом случае средства могут быть криминализированы и конфискованы.

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