Nekā personīga: Поток российских грузов через Латвию продолжается

"[..] мы вынуждены учитывать специфику кредитной отрасли. Это не идет ни в какое сравнение с торговлей товарами, где можно фактически перестать торговать в один день, в нашем случае - мы свой продукт - кредит - уже продали задолго до войны, и теперь европейские частные инвесторы ждут возврата денег. Мы обязаны в интересах инвесторов окупить вложения более 7000 европейских частных инвесторов, вложивших свои средства путем кредитования частных лиц в России", - поясняет исполнительный директор Twino Анастасия Олейник.

После реализации стратегического решения компания больше не будет присутствовать в России в нынешнем виде, добавила она.

Сделки с российскими компаниями и банками, даже если они не находятся в санкционных списках, затруднены. Некоторые латвийские банки уже решили не обслуживать рублевые переводы. Все транзакции тщательно проверяются и поэтому задерживаются.

"Если компания ведет свой бизнес и в своем анализе рисков, мы надеемся, предполагает, что Россия, как и Беларусь, в настоящее время - самые сложные страны для работы, ненадежные страны, на которые практически невозможно положиться. Вопрос заключается в долгосрочных последствиях, это уже не просто дни или недели. Мы понимаем, что рыночная ситуация, как и геополитическая, принципиально меняется. Запад ввел против России два типа санкций. Одни направлены на замораживание активов и бизнеса определенных людей, близких к Путину и его режиму, а другие на ослабление их экономических и военных возможностей. Это препятствует реализации и ввозу некоторых групп товаров из России". Пресс-секретарь Министерства иностранных лед Янис Бекерис

"Я очень хорошо помню время, когда Россия оккупировала Крым. В то время экспорт латвийских производителей в Россию составлял более 40%. По крайней мере, у многих компаний был такой объем. И потеря рынка такого масштаба была очень болезненным ударом. В настоящее время, конечно, положение не так сложно в разрезе экспорта, так как общий объем экспорта, если тогда он составлял 40%, то сейчас составляет около 7%", - говорит председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

​Компании, у которых были контракты с попавшими под санкции фирмами, также испытывают трудности. Например, у зарегистрированной в Латвии компании Severstaļ были контракты почти со всеми местными грузовыми перевозчиками, а ее банковские счета находятся в Нидерландах. Теоретически попавшая под санкции Severstaļ обязана выплатить свои долги, но компания утверждает, что нидерландский банковские надзор не разрешает ей переводить деньги с замороженных счетов. Долги, вероятно, исчисляются миллионами евро.

"Мы предоставляли им транспортные услуги из Риги в Европу. У них были объемы по 50 машин, иногда даже 70 машин в сутки с одного склада, а там четыре склада", - говорит представитель V.A. Loģistika Алисе Бутане.