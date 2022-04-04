Пн, 4.04.2022
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Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Возможно, неудачный дрифт: в Золитуде парень на Mercedes протаранил внедорожник

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Противоречивые показания пришлось в прошедшую пятницу выслушивать полицейским от сидевших в двух автомобилях, попавших в странную аварию в Золитуде. Один мужчина утверждал, что был сбит с толку во время совершения маневра разворота, тогда как второй был уверен, что авария произошла из-за того, что молодой водитель "выделывался".

Печальную картину в пятницу можно было наблюдать напротив дома номер 36 по улице Золитудес, где в бок внедорожника Toyota на прямой дороге врезался автомобиль Mercedes-Benz.

В результате аварии травмы получила водитель Toyota, которой пришлось оказывать медицинскую помощь. Ее муж, который в момент аварии находился на месте пассажира, рассказал, что виновник неожиданно выехал на встречную полосу.

Он рассказал, что заметил, как "заносит" заднюю часть автомобиля Mercedes-Benz. "Я как пассажир заметил, что зад Мерседеса заносит. Затем машина выровнялась и снова начала дрифтовать, после чего врезалась в наши задние двери".

Женщину доставили в больницу для дальнейших проверок, в свою очередь водитель Mercedes-Benz передаче Degpunktā на камеру давать пояснения отказался. Он лишь указал, что не дрифтовал и причина аварии связана с неудачным маневром разворота.

Принимая во внимание противоречивые показания, похоже, полицейским, чтобы разобраться в ситуации, придется проверять записи с ближайших камер видеонаблюдения. Одна из них находится совсем неподалеку, на территории автостоянки.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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