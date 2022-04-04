Пн, 4.04.2022
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Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Кирсис: возможности размещения украинских беженцев в Риге близки к пределу

Центр для беженцев на улице Калькю в Риге ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Возможности размещения украинских беженцев в Риге близки к пределу, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

Он отметил, что самоуправление справляется с регистрацией беженцев, оба центра для беженцев работают хорошо, но возможности их размещения близки к пределу. По словам вице-мэра, если поток беженцев в Латвию будет увеличиваться, может возникнуть необходимость размещать их в том числе в школах и церквях, как это происходит в других странах. Но пока самоуправление с размещением справляется "достаточно хорошо".

Для решения проблем беженцев столица зарезервировала в бюджете 500 000 евро, но вскоре эти средства закончатся, и потребуется дополнительное финансирование, сообщил Кирсис.

Галерея: Центр для беженцев на улице Калькю в Риге

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