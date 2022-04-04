Кирсис: возможности размещения украинских беженцев в Риге близки к пределу

Он отметил, что самоуправление справляется с регистрацией беженцев, оба центра для беженцев работают хорошо, но возможности их размещения близки к пределу. По словам вице-мэра, если поток беженцев в Латвию будет увеличиваться, может возникнуть необходимость размещать их в том числе в школах и церквях, как это происходит в других странах. Но пока самоуправление с размещением справляется "достаточно хорошо".