Кирсис: возможности размещения украинских беженцев в Риге близки к пределу
Возможности размещения украинских беженцев в Риге близки к пределу, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.
Возможности размещения украинских беженцев в Риге близки к пределу, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.
Он отметил, что самоуправление справляется с регистрацией беженцев, оба центра для беженцев работают хорошо, но возможности их размещения близки к пределу. По словам вице-мэра, если поток беженцев в Латвию будет увеличиваться, может возникнуть необходимость размещать их в том числе в школах и церквях, как это происходит в других странах. Но пока самоуправление с размещением справляется "достаточно хорошо".
Для решения проблем беженцев столица зарезервировала в бюджете 500 000 евро, но вскоре эти средства закончатся, и потребуется дополнительное финансирование, сообщил Кирсис.
Галерея: Центр для беженцев на улице Калькю в Риге
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