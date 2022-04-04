В Латвии снижается уровень безработицы; количество вакансий растет

По ее словам, в настоящее время нельзя считать показатели безработицы в Латвии тревожными. С середины февраля можно наблюдать снижение уровня безработицы, которое продолжается и в марте, и уровень зарегистрированной безработицы составляет 6,7%. На учете в NVA состоят более 60 000 безработных.

Ситуация по регионам также почти не меняется: в Риге уровень безработицы составляет около 4%, в Латгале - около 14%.

Такая ситуация со значительными региональными различиями сохраняется уже длительное время.

Значительно возросло количество зарегистрированных вакансий, превысив 30 000. В марте зарегистрировано более 14 000 новых рабочих мест. Вакансий традиционно много в таких отраслях, как строительство, обрабатывающая промышленность, логистика.

Симсоне также отметила, что

бюрократические препятствия для украинских беженцев снижены до минимума, в том числе там, где это возможно, не требуется знаний государственного языка.

У работодателей также нет таких обязательств, как обычно при трудоустройстве граждан третьих стран. NVA предлагает единовременную поддержку украинским гражданам для начала трудовой деятельности в размере 500 евро.