Латвия заморозила активы Дома Москвы

Дом Москвы, расположенный в Риге на улице Марияс, 7, позиционируется как культурный и деловой центр.

Создание и содержание учреждения финансировалось мэрией Москвы.

Инициаторами проекта в 2001 году были тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и тогдашний посол России в Латвии Александр Удальцов. Торжественное открытие дома состоялось в мае 2004 года.

В настоящее время в Доме Москвы в основном проходят спектакли, кинопоказы и другие культурные мероприятия, ориентированные на русскоязычную аудиторию.

Глава Дома Москвы Эдуард Цеховал сообщил агентству LETA, что активы заморожены только потому, что деньги поступали через российский "Альфа-банк". Совладельцами банка являются российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман, на которых распространяются санкции ЕС. В настоящее время средства проходят проверку.

Цеховал добавил, что запланированные ранее спектакли и мероприятия в Доме Москвы не отменены.

Сейчас стоимость замороженной в Латвии из-за санкций недвижимости, связанной с россиянами, превышает 100 млн евро, и ожидается, что эта цифра будет расти, сообщил министр юстиции во вторник после заседания Кабинета министров.