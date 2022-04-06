Ср, 6.04.2022
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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Swedbank: Прогнозируется инфляция на уровне 10%

Инфляция. Иллюстративное фото ФОТО: ranjith ravindran/ Shutterstock

Swedbank в этом году прогнозирует среднегодовую инфляцию в Латвии и Эстонии в размере 10%, в Литве - в размере 10,7%, при этом банк снизил прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) для всех трех стран Балтии, свидетельствует последний экономический обзор банка.

Swedbank понизил прогноз роста ВВП Латвии на этот год с 4,1% до 1,4%, прогнозируя более медленный экономический рост в странах Балтии, хотя до пересмотра прогнозов банк прогнозировал для Латвии самый быстрый рост в странах Балтии.

Прогноз экономического роста Латвии на 2023 год снижен с 3,5% до 2,6%, что по-прежнему остается самым высоким прогнозом среди стран Балтии.

В то же время банк повысил прогноз среднегодовой инфляции на этот год с 6,5% до 10%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год - с 2,9% до 3,5%.

Он также снизил прогноз роста ВВП Эстонии на этот год с 3,5% до 1,5%, а прогноз роста ВВП на следующий год снижен с 3,2% до 2%.

В Эстонии прогноз среднегодовой инфляции на этот год повышен с 6% до 10%, а на 2023 год - с 2,6% до 4,5%.

Прогноз роста ВВП Литвы на этот год снижен с 3,2% до 1,7%, а на 2023 год - с 3,2% до 2,5%.

В то же время прогноз среднегодовой инфляции в Литве на этот год увеличен с 7% до 10,7%, а на 2023 год - с 2,7% до 2,9%.

Исполняющая обязанности главного экономиста Swedbank Агнесе Буцениеце сообщила агентству LETA, что последствия пандемии и потрясения, вызванные войной на Украине, приводят к росту цен и замедлению экономического развития.

"Прогнозы глобального и латвийского экономического роста значительно снижены. Несмотря на небольшое и краткосрочное замедление, рост в Латвии продолжится и в этом году. Рынок труда продолжит восстанавливаться, но черепашьими темпами. Рост цен подорвет покупательную способность граждан и прибыльность бизнеса. Расходы домохозяйств, частные инвестиции и экспорт будут расти медленнее, чем ожидалось ранее. Сохранению инвестиционной активности будет способствовать реализация проектов, финансируемых Евросоюзом", - сказала Буцениеце.

Она отметила, что российское вторжение на Украину потрясло не только общественное мнение, но и мировую экономику и финансовые рынки. Война на Украине - третий удар по глобальным цепочкам поставок за несколько лет.

"Торговые споры между США и Китаем отошли на второй план. Однако пандемия продолжает ограничивать бизнес и создавать логистические перегрузки.

Ситуацию еще более обостряет война на Украине и санкции, применяемые по отношению к России и Белоруссии.

Россия является крупным мировым производителем нефти, угля, природного газа, различных металлов и продуктов растительного происхождения, доступность этих продуктов снижается в результате санкций и военных действий в мире", - сказала Буцениеце.

Она отметила, что последствия пандемии и войны в Украине создают ряд препятствий для развития мировой экономики. Высокая инфляция ограничивает рост покупательной способности населения. Это означает, что люди будут покупать меньше товаров и услуг, чем купили бы по более низким ценам. Высокие производственные издержки снижают прибыль компаний. Кроме того, проблемы, связанные с поставками комплектующих и колебаниями цен, затрудняют работу компаний, особенно в производственных секторах.

Swedbank прогнозирует, что ВВП еврозоны в этом году вырастет на 2,6% по сравнению с 3,9%, которые прогнозировались в январе. Экономика США вырастет на 3,2%, что всего на 0,7 процентных пункта меньше, чем ожидалось ранее. Рост в странах Балтии также продолжится, но из-за войны будет как минимум вдвое медленнее, чем ожидалось в январе.

Буцениеце отметила, что центральные банки обеспокоены высокой инфляцией и затягивают вожжи. Однако это происходит в то время, когда экономический рост уже начал замедляться, а война на Украине грозит экономикам новыми потрясениями. Европейские правительства объявили об увеличении расходов на энергетику и безопасность, но пройдет некоторое время, прежде чем эти инвестиции достигнут реального сектора экономики. Прямая поддержка домохозяйств нивелируется опасениями по поводу возникновения спирали зарплат и цен. В такой ситуации существует риск того, что чрезмерная поддержка монетарной политики может остановить экономический рост или даже способствовать кризису.

"В Латвии год начался с по-прежнему высокого внешнего спроса и роста расходов домашних хозяйств, чему способствовало ослабление ограничений, связанных с пандемией. Однако вторжение России на Украину обозначило более мрачные перспективы. Ожидается, что ВВП Латвии немного сократится во втором и третьем кварталах, пока экономика не адаптируется к новой ситуации. В целом годовой рост продолжится, но мизерными темпами - в 1,4%, что на 2,7 процентных пункта ниже нашего январского прогноза. До 2,6% темпы роста подтянутся в 2023 году, но рост по-прежнему будет сдерживаться задержками поставок и высокими ценами на продукты", - поянсила Буцениеце.

Она отметила, что восстановление рынка труда значительно замедлится, а рост заработной платы в 2022 году сократится до 8%. Ослабление спроса, почти полная отмена сертификатов о вакцинации и наплыв беженцев с Украины сократят нехватку рабочей силы.

В результате войны и санкций и без того высокая инфляция поднимется еще выше и дольше будет оставаться высокой. Товары и услуги, связанные с продовольствием и энергией, на которые наблюдается самый резкий рост цен, составляют приблизительно 40% расходов домохозяйств.

"Инфляция достигнет пика ближе к середине года, а затем начнет медленно снижаться.

По нашим прогнозам, инфляция составит в среднем 10% в этом году и примерно 3,5% в следующем году.

В ближайшие месяцы кажется неизбежным временное падение покупательной способности. Потребуется государственная поддержка уязвимых домохозяйств", - отмечает Буцениеце.

"Экономические связи Латвии с Россией значительно ослабли с 2014 года, но все еще сильны. Мы ожидаем, что торговля с Россией, Белоруссией и Украиной в краткосрочной перспективе значительно сократится из-за войны и санкций, и эти страны постепенно будут вытеснены другими рынками.

В Латвии больше всего проиграют поставщики транзитных услуг, некоторые оптовые и логистические компании, не все смогут переориентироваться, другим придется сократить свою деятельность.

Например, "Latvijas dzelzceļš" уже предупредила, что может нуждаться в поддержке из государственного бюджета для поддержания инфраструктуры. Фармацевтический сектор, для которого вовлеченные в войну страны были важными рынками сбыта, сталкивается с серьезными проблемами, поскольку в этом секторе выйти на новые рынки особенно трудно. Ряд отраслей лишился значительной сырьевой базы", - сказала Буцениеце.

Она отметила, что производственные и строительные компании вынуждены искать новых поставщиков стали, древесины и различных химикатов, фермеры - поставщиков удобрений, а птицеводы - поставщиков кормов для птиц. Можно найти альтернативы, но это долго и дорого. Пока эти проблемы решаются, может потребоваться временное сокращение производства.

"Ожидается, что разрыв торговых связей с Россией и Белоруссией, а также более слабый рост спроса со стороны Европы замедлят рост экспорта Латвии", - сказал а эксперт.

Она указала, что Латвия, как и многие другие европейские страны, зависит от российского газа и топлива. Около 90% всего импорта природного газа приходилось на Россию. В среднесрочной перспективе за счет увеличения пропускной способности литовско-латвийского газового соединения и инвестиций в энергоэффективность и инфраструктуру возобновляемых источников энергии российский газ может быть заменен, но в случае возможных перебоев с поставками газа в следующем отопительном сезоне, вероятно, придется ввести ограничения на потребление энергии. В этом случае влияние на экономический рост также может быть хуже, чем прогнозируется.

 

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