Swedbank: Прогнозируется инфляция на уровне 10%

"Прогнозы глобального и латвийского экономического роста значительно снижены. Несмотря на небольшое и краткосрочное замедление, рост в Латвии продолжится и в этом году. Рынок труда продолжит восстанавливаться, но черепашьими темпами. Рост цен подорвет покупательную способность граждан и прибыльность бизнеса. Расходы домохозяйств, частные инвестиции и экспорт будут расти медленнее, чем ожидалось ранее. Сохранению инвестиционной активности будет способствовать реализация проектов, финансируемых Евросоюзом", - сказала Буцениеце.

Она отметила, что российское вторжение на Украину потрясло не только общественное мнение, но и мировую экономику и финансовые рынки. Война на Украине - третий удар по глобальным цепочкам поставок за несколько лет.

"Торговые споры между США и Китаем отошли на второй план. Однако пандемия продолжает ограничивать бизнес и создавать логистические перегрузки.

Ситуацию еще более обостряет война на Украине и санкции, применяемые по отношению к России и Белоруссии.

Россия является крупным мировым производителем нефти, угля, природного газа, различных металлов и продуктов растительного происхождения, доступность этих продуктов снижается в результате санкций и военных действий в мире", - сказала Буцениеце.

Она отметила, что последствия пандемии и войны в Украине создают ряд препятствий для развития мировой экономики. Высокая инфляция ограничивает рост покупательной способности населения. Это означает, что люди будут покупать меньше товаров и услуг, чем купили бы по более низким ценам. Высокие производственные издержки снижают прибыль компаний. Кроме того, проблемы, связанные с поставками комплектующих и колебаниями цен, затрудняют работу компаний, особенно в производственных секторах.

Swedbank прогнозирует, что ВВП еврозоны в этом году вырастет на 2,6% по сравнению с 3,9%, которые прогнозировались в январе. Экономика США вырастет на 3,2%, что всего на 0,7 процентных пункта меньше, чем ожидалось ранее. Рост в странах Балтии также продолжится, но из-за войны будет как минимум вдвое медленнее, чем ожидалось в январе.

Буцениеце отметила, что центральные банки обеспокоены высокой инфляцией и затягивают вожжи. Однако это происходит в то время, когда экономический рост уже начал замедляться, а война на Украине грозит экономикам новыми потрясениями. Европейские правительства объявили об увеличении расходов на энергетику и безопасность, но пройдет некоторое время, прежде чем эти инвестиции достигнут реального сектора экономики. Прямая поддержка домохозяйств нивелируется опасениями по поводу возникновения спирали зарплат и цен. В такой ситуации существует риск того, что чрезмерная поддержка монетарной политики может остановить экономический рост или даже способствовать кризису.